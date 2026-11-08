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После игры с "Шахтером" Суркис пришел на эфир и сделал заявление про главного тренера "Динамо". Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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После игры с "Шахтером" Суркис пришел на эфир и сделал заявление про главного тренера "Динамо". Видео
Игорь Михайлович дал небольшое флеш-интервью

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после матча с донецким "Шахтером" прокомментировал работу исполняющего обязанности главного тренера Мацея Кендзерека. Руководитель столичного клуба заявил, что полностью доверяет польскому специалисту, несмотря на отсутствие у команды необходимых физических кондиций.

После игры с ''Шахтером'' Суркис пришел на эфир и сделал заявление про главного тренера ''Динамо''. Видео

Игорь Суркис пришел на эфир после матча "Шахтер" - "Динамо"

После завершения украинского классического Суркис пришел на послематчевый эфир, где ответил на вопросы о будущем тренера и перспективах команды.

Отвечая на вопрос о том, сохранит ли Кендзерек свою должность до зимнего перерыва и отправится ли с командой на тренировочные сборы, президент "Динамо" подчеркнул, что пока оценивает работу специалиста по результатам предстоящих матчей.

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"Будем, как говорится, смотреть от игры к игре. Я смотрю на то, как работает Кендзерек. Он занимается своим делом. У него не было времени сделать то, что мы обычно делаем на сборах. На сегодняшний день я ему полностью доверяю", – заявил Суркис в эфире УПЛ ТВ.

При этом руководитель киевлян обратил внимание на физическую готовность футболистов. По его словам, даже после удаления игрока "Шахтера" и перехода на игру в большинстве "Динамо" испытывало проблемы с физической подготовкой.

"Команда физически, даже когда мы начали играть 11 на 10, я вижу, что она не готова играть на самом высоком уровне. Надеюсь, сейчас будет двухнедельная пауза, и он все компенсирует", – добавил президент клуба.

После игры с ''Шахтером'' Суркис пришел на эфир и сделал заявление про главного тренера ''Динамо''. Видео

После игры с "Шахтером" Суркис пришел на эфир и сделал заявление про главного тренера "Динамо". Видео

Также Суркис оценил игру своей команды в украинском классическом. Он отметил тактическую дисциплину футболистов и признал, что рассчитывал на победу после того, как "Динамо" получило численное преимущество.

"Я сегодня увидел команду, увидел ребят, которые тактически действовали очень грамотно. "Шахтер" – очень сильная команда с квалифицированными футболистами, поэтому я рассчитывал, что, когда мы остались в большинстве, все-таки победим. Но футбол есть футбол. Мы могли и проиграть, когда соперник выходил один на один. Будем бороться дальше", – сказал Суркис.

После игры с ''Шахтером'' Суркис пришел на эфир и сделал заявление про главного тренера ''Динамо''. Видео

Игорь Суркис

Как сообщал OBOZ.UA, 8 ноября донецкий "Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" в центральном матче 12-го тура Премьер-лиги Украины. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:0.

После игры с ''Шахтером'' Суркис пришел на эфир и сделал заявление про главного тренера ''Динамо''. Видео

Поединок "Шахтер" - "Динамо" состоялся во Львове

Напомним, что 18 октября Игорь Костюк покинул пост главного тренера "Динамо". Руководство столичного клуба после разгромного поражения от житомирского "Полесья" приняло решение о прекращении сотрудничества со специалистом.

После отставки Костюка Игорь Суркис назначил исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба 46-летнего польского специалиста Мацея Кендзьорека.

После игры с ''Шахтером'' Суркис пришел на эфир и сделал заявление про главного тренера ''Динамо''. Видео

Мацей Кендзьорек. Источник: instagram.com/maciekkedziorek/

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