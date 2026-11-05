После демарша: Роналду объявил о завершении международной карьеры

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояАмериканцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с БессмертнымАмериканцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с БессмертнымИллюстрация – деньги, выплатаВ Украине через несколько месяцев усложнят выход на пенсию: значительная часть не сможет получать выплаты в 60 летСколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советамиСколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советамиИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало значительно дороже"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. Фото"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. ФотоОнколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофеОнколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофеСвекла для салатовКак приготовить сочную и сладкую свеклу для салатов за 8 минут: делимся двумя лучшими способамиКого из украинских писателей номинировали на Нобелевскую премию и почему они ее не получилиКого из украинских писателей номинировали на Нобелевскую премию и почему они ее не получили
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

После демарша: Роналду объявил о завершении международной карьеры

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
381
После демарша: Роналду объявил о завершении международной карьеры
Роналду забил на 11 крупных турнирах

Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о том, что заканчивает свои выступления в национальной команде. 41-летний супербомбардир отметил, что пришло время дать путь более молодым и перспективным игрокам.

Об этом Роналду объявил на своей странице в социальной сети Instagram. В минувшем месяце он устроил демарш и покинул расположение сборной после того, как его не выпустили на один из матчей Лиги наций и отстранили от игр за команду.

После демарша: Роналду объявил о завершении международной карьеры

Роналду после игры.

"Дорогие португальцы, настал день вернуть футболку сборной с номером 7 каждому из нас. Я никогда не воспринимал ее как исключительно свою. Но на протяжении 23 лет у меня была привилегия и ответственность носить ее, защищать и брать с собой на стадионы по всему миру. Сегодня настал момент передать ее будущему. Это было непростое решение, поскольку некоторые решения принимаются не только головой. Они принимаются также сердцем. Завершается путь, который начался в августе 2003 года и навсегда изменил мою жизнь", – объяснил футболист.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
870
У хоккеиста сборной России из НХЛ "вызвал дискомфорт" вопрос о войне в Украине и он заговорил кремлевской пропагандой
870
У хоккеиста сборной России из НХЛ "вызвал дискомфорт" вопрос о войне в Украине и он заговорил кремлевской пропагандой
Александр ЧекановАлександр Чеканов
14,8 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
14,8 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
Максим ИншаковМаксим Иншаков
13,6 т.
Украинская теннисистка возмутилась украинцами, которые "слишком долго живут в свободной Украине и решили, будто им слишком многое позволено"
13,6 т.
Украинская теннисистка возмутилась украинцами, которые "слишком долго живут в свободной Украине и решили, будто им слишком многое позволено"
После демарша: Роналду объявил о завершении международной карьеры

Роналду установил исторический рекорд на ЧМ. Источник: ФІФА

После демарша: Роналду объявил о завершении международной карьеры

Роналду забил пенальти в ворота Хорватии.

Роналду дебютировал в спарринге со сборной Казахстана в возрасте 18 лет в 2003-м. Он провел 234 официальных матча за национальную команду и забил невероятные 146 голов. Его главным достижением на международном уровне является победа на чемпионате Европы-2016. Также с Португалией он дважды выигрывал Лигу наций.

Криштиану является единственным игроком в истории, который забивал на шести чемпионатах мира. Он является абсолютным рекордсменом континентальных первенств по количеству матчей (30) и забитых мячей. (14).

Похожие темы
сборная Португалии по футболуКриштиану РоналдуКриштиану Роналду
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!