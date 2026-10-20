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Пошли на обман: Польша выгнала из страны и оштрафовала каратистов сборной России, не пустив их на ЧМ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
126
Пошли на обман: Польша выгнала из страны и оштрафовала каратистов сборной России, не пустив их на ЧМ
Каратистов сборной РФ не пустили в Польшу

Нескольких каратистов сборной России не допустили в Польше на молодежный чемпионат мира 2026 года, который завершился на минувших выходных. Более того, соседи Украины выслали из страны четырех спортсменов из страны-агрессорки, наложив на них денежные штрафы.

Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС, не уточняя, что россияне пытались обмануть польские власти. Для этого, получив официальный отказ выступить на турнире, каратисты из РФ пытались попасть на него с помощью виз, полученных в других странах.

Пошли на обман: Польша выгнала из страны и оштрафовала каратистов сборной России, не пустив их на ЧМ

Российские спортсмены на Z-митинге в Лужниках. Источник: "КоммерсантЪ"

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Пошли на обман: Польша выгнала из страны и оштрафовала каратистов сборной России, не пустив их на ЧМ

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

"Несколько человек получили штрафы. Потом выдворение. Больше никаких действий в этом плане не было", – пожаловались россияне.

Вместе с четырьмя российскими каратистами под санкции попали и 11 членов сборной Беларуси. Они также были оштрафованы и выдворены из страны.

Отметим, что до этого Нидерланды отказались выдавать визы лидерам сборной России по спортивной гимнастике для участие в чемпионате мира. Это вызвало настоящий приступ истерики в стране-агрессорке, где набросились на европейцев с оскорблениями и угрозами.

Пошли на обман: Польша выгнала из страны и оштрафовала каратистов сборной России, не пустив их на ЧМ

Российские каратисты. Источник: Федерация каратэ России

Пошли на обман: Польша выгнала из страны и оштрафовала каратистов сборной России, не пустив их на ЧМ

Фанаты Украины призывают остановить войну.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев обвинил Европу в подготовке войны против России.

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