Нескольких каратистов сборной России не допустили в Польше на молодежный чемпионат мира 2026 года, который завершился на минувших выходных. Более того, соседи Украины выслали из страны четырех спортсменов из страны-агрессорки, наложив на них денежные штрафы.

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Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС, не уточняя, что россияне пытались обмануть польские власти. Для этого, получив официальный отказ выступить на турнире, каратисты из РФ пытались попасть на него с помощью виз, полученных в других странах.

"Несколько человек получили штрафы. Потом выдворение. Больше никаких действий в этом плане не было", – пожаловались россияне.

Вместе с четырьмя российскими каратистами под санкции попали и 11 членов сборной Беларуси. Они также были оштрафованы и выдворены из страны.

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Отметим, что до этого Нидерланды отказались выдавать визы лидерам сборной России по спортивной гимнастике для участие в чемпионате мира. Это вызвало настоящий приступ истерики в стране-агрессорке, где набросились на европейцев с оскорблениями и угрозами.

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