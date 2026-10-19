Ушла к другой: в России раскрыли решение ''новой любовницы Путина'' после отстранения от фигурного катания

Российская фигуристка Камила Валиева намерена добиться получения так называемого нейтрального статуса для допуска к международным соревнованиям. При этом спортсменка пропустила срок подачи иска в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение Международного союза конькобежцев (ISU).

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Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство РИА "Новости". Уточняется, что Валиева "продолжит борьбу за нейтральный статус" после того, как она ушла от тренера Светланы Соколовский и вернулась в группу скандальной Этери Тутберидзе.

ISU отозвал допуск россиянки, которая отбыла дисквалификацию за допинг, к своим турнирам под нейтральным флагом еще 5 сентября. После этого у Валиевой было три недели на обжалование в CAS, однако апелляцию от фигуристки в Лозанне не получили. В свою очередь в Кремле прокомментировали ситуацию со спортсменкой.

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

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Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.