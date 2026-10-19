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Ушла к другой: в России раскрыли решение "новой любовницы Путина" после отстранения от фигурного катания

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Ушла к другой: в России раскрыли решение "новой любовницы Путина" после отстранения от фигурного катания
Валиева отстранена от турниров

Российская фигуристка Камила Валиева намерена добиться получения так называемого нейтрального статуса для допуска к международным соревнованиям. При этом спортсменка пропустила срок подачи иска в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство РИА "Новости". Уточняется, что Валиева "продолжит борьбу за нейтральный статус" после того, как она ушла от тренера Светланы Соколовский и вернулась в группу скандальной Этери Тутберидзе.

Ушла к другой: в России раскрыли решение ''новой любовницы Путина'' после отстранения от фигурного катания

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

ISU отозвал допуск россиянки, которая отбыла дисквалификацию за допинг, к своим турнирам под нейтральным флагом еще 5 сентября. После этого у Валиевой было три недели на обжалование в CAS, однако апелляцию от фигуристки в Лозанне не получили. В свою очередь в Кремле прокомментировали ситуацию со спортсменкой.

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Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

Валиева расплакалась после выступления.

Этери Тутберидзе (слева) и Камила Валиева на Олимпиаде

Ушла к другой: в России раскрыли решение ''новой любовницы Путина'' после отстранения от фигурного катания

Владимир Путин и Камила Валиева. Источник: РИА "Новости"

Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Ушла к другой: в России раскрыли решение ''новой любовницы Путина'' после отстранения от фигурного катания

Камила Валиева на ОИ-2022.

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.

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