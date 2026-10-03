''Во время взрыва находился в блиндаже'': спортсмен, воевавший 12 лет, создал полигон на своей земле и получил звание Героя Украины

Для семьи Поповичей война началась 21 апреля 2014 года. Именно в тот день, в день 50-летия Валентины Ивановны, матери Дениса, семейное торжество прервал телефонный звонок. Сыну приказали срочно прибыть на сбор. Вскоре он отправился в Донецкую область – в район Славянска и Краматорска, где как раз разворачивались первые боевые столкновения российско-украинской войны.

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С тех пор фронт стал частью жизни Дениса Поповича – мастера спорта по плаванию и практической стрельбе и сына известного в стране гребца. Сначала — ротации в зоне АТО, впоследствии — самые горячие направления полномасштабной войны. Бахмут, Покровск, Изюм, Курщина, другие участки фронта. Денис каждый раз отправлялся туда, где был нужен.

23 мая 2026 года полковник Центра специальных операций "А" СБУ Денис Попович погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области. Ему было 42 года. 22 июня, через месяц после гибели, Денису Поповичу посмертно было присвоено звание Героя Украины с награждением орденом "Золотая Звезда".

Но за военным званием, наградами и должностями – человек, каким он был для своих близких, друзей и сослуживцев задолго до войны. Сын, муж, отец двух дочерей, спортсмен, друг, наставник. И тот мальчик, которого мама помнила улыбающимся почти на каждой фотографии. "У нас, наверное, нет ни одной фотографии, где он не улыбается", — рассказала мама Валентина Ивановна.

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Мальчик, который начал плавать ещё младенцем

Денис родился 1 июля 1983 года в Луцке. Его отец, Николай Иванович Попович, был мастером спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ и входил в состав сборной Украины. Спорт в этой семье не был случайным увлечением. Он был частью жизни.

Мама вспоминает, что плавать Денис начал фактически с первого месяца, когда появился на свет. Тогда она уделяла много внимания закаливанию сына: "Мне очень хотелось, чтобы он рос здоровым, закаленным. Он родился с весом 4,5 килограмма — сильным, красивым, таким крепким мальчиком".

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В маленькой домашней ванне Валентина Ивановна постепенно понижала температуру воды, приучала сына к погружению. Денис мог задерживать дыхание почти на 40 секунд. Когда он стал подрастать, ванны уже стало мало. Впоследствии были детский бассейн, школьные тренировки, утренние и вечерние занятия. В седьмом классе его наставник даже предложил семье отправить мальчика в спортивный интернат в Киеве, где он мог бы серьезно заниматься плаванием. Не отправили. Денис был единственным ребенком в семье.

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Спорт, однако, никуда не исчез. Даже когда из-за переезда стало сложнее добираться до бассейна и тренировки пришлось сократить, он не бросил плавание окончательно. А после поступления в Луцкий государственный технический университет снова вернулся в бассейн. "У него это всегда было — это желание. Он с первого курса сразу пошел в бассейн, сразу захотел тренироваться", — вспоминает мама.

Начались студенческие соревнования. Затем – чемпионаты Украины. В 2001 году на Универсиаде в Днепре Денис выполнил норматив мастера спорта Украины по плаванию. Его результатами заинтересовалась Днепропетровская сборная, рассматривался даже вопрос о его переезде. Он тренировался вместе с командой, выезжал на сборы в высокогорье. Но тогда семья не могла обеспечить проживание в другом городе, и замысел не осуществился.

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Впоследствии спорт на некоторое время отошёл на второй план. Денис окончил университет, работал в Волынской торгово-промышленной палате. В служебной характеристике, которая сохранилась у мамы, среди прочего написано: физически развит, коммуникабелен, эрудирован, занимался плаванием, имеет разносторонние интересы, пользуется авторитетом среди коллег.

То, что в официальном документе звучит сухо, для матери имеет простое объяснение: Денис всегда был человеком, который не мог оставаться в стороне.

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От спорта – к службе

После университета Денис Попович поступил на военную службу. Служил в специальной роте отдельного полка Президента Украины. В характеристике из воинской части его назвали дисциплинированным военнослужащим, физически развитым, требовательным к себе. Там же отмечено, что он хорошо владел оружием, поддерживал высокую физическую форму, пользовался авторитетом среди сослуживцев и имел много друзей.

Впоследствии Денис решил попробовать себя в Службе безопасности Украины. Прошел психологический отбор и стал сотрудником спецподразделения "Альфа". Для него это было не просто престижное место работы. По словам матери, он чувствовал, что это его дело. Впоследствии Попович стал офицером, дослужился до звания полковника и занял должность заместителя начальника отдела Центра специальных операций "А" СБУ на Волыни.

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Но параллельно с профессиональным ростом развивалась ещё одна черта Дениса – спортивная дисциплина. Если плавание научило его выносливости, то служба и война требовали иного уровня физической и психологической готовности. Попович начал серьёзно заниматься практической стрельбой, участвовал в соревнованиях, организовывал спортивные мероприятия.

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В феврале 2024 года он выполнил норматив мастера спорта Украины по практической стрельбе. То есть звание мастера спорта у него было не в одном виде спорта. Денис оставался спортсменом и тогда, когда его основной жизнью уже давно была служба и защита Украины.

Полигон, который Денис создал для других

После начала войны Денис особенно остро понимал, насколько важна подготовка военных. На Волыни не было современного оборудованного места, где военнослужащие и ветераны могли бы систематически тренироваться в стрелковой подготовке. Попович решил создать его.

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Вместе с четырьмя товарищами они объединили земельные участки, которые получили как участники боевых действий. Именно там и был создан стрелковый полигон. И уже на его базе возникла общественная организация — спортивно-стрелковый клуб "Оператор", который возглавил Денис Попович.

Мама вспоминает их разговор: "Я говорю: сынок, двое детей растут, возможно, где-то придется о них позаботиться". А он отвечает: "Мама, ты понимаешь, что это сейчас так важно? Нам нужно тренироваться в хороших, подходящих условиях. Ведь за этим стоит жизнь".

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На полигоне тренировались военные, ветераны, члены клуба. Для Дениса это было не просто увлечение. Он постоянно совершенствовал свои навыки, вкладывал время и собственные средства. И продолжал тренироваться самостоятельно. Занимался практической стрельбой, офицерским троеборьем, участвовал в соревнованиях среди ветеранов.

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За плечами Поповича осталось немало дипломов, грамот и наград. Среди государственных наград — орден Богдана Хмельницкого III степени и многочисленные ведомственные награды. Дважды его награждали огнестрельным оружием. А 22 июня 2026 года Президент Украины посмертно присвоил Денису Поповичу звание Героя Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Воин, командир и наставник

Валентина Ивановна особо отмечает отношение Дениса к людям, с которыми он служил. Попович не воспринимал командование как дистанцию между начальником и подчинёнными. Даже имея высокое звание, он хотел оставаться рядом с теми, за кого отвечал. "Он нам говорил: „Я никогда этого не сделаю. Я всегда буду вместе с ними", – вспоминает мама.

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Даже во время ротаций, когда Денис физически не мог быть рядом со всеми, он контролировал ситуацию по телефону, через интернет, интересовался ребятами, переживал за них. Для него ответственность за подчиненных не заканчивалась вместе с рабочим днем.

В подразделении Денис старался развивать не только физическую, но и интеллектуальную подготовку. Сам читал военную литературу, интересовался стоицизмом, советовал книги другим. А потом мог спросить, что именно они прочитали, попросить пересказать, обсудить. Фактически он учил их тому, что сила военного заключается не только в физической выносливости и умении обращаться с оружием.

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"Он очень отдавал себя этой общественной организации, этому стрелковому клубу „Оператор". Он создал там такое братство", — отметила Валентина Ивановна.

Война, длившаяся 12 лет

В апреле 2014 года Денис впервые отправился на восток Украины. С тех пор ротации стали неотъемлемой частью его жизни. Славянск, Краматорск, Волноваха и другие направления. После начала полномасштабного вторжения – новые боевые задачи, новые локации и новые опасные участки фронта. Он не покидал службу. Не покидал и спорт. И не покидал своих людей.

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Последнее боевое задание Денис выполнял в Донецкой области. 23 мая 2026 года вблизи посёлка Золотой Колодезь Покровского района российский ударный беспилотник атаковал позиции украинских защитников. Мать рассказывает, что Денис вместе с побратимом находился в блиндаже, когда произошел взрыв. Начался пожар, взорвались боеприпасы. Из-за интенсивных обстрелов тела погибших несколько дней не могли эвакуировать.

После идентификации Дениса похоронили в Луцке. Сначала с ним прощались в Киеве, затем — в родном городе, в Свято-Троицком кафедральном соборе. На прощание пришло много людей. На Луцком кладбище он теперь покоится рядом с другими украинскими защитниками.

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Мужчина, которого ждали дома

Помимо службы и спорта у Дениса был еще один мир – семья. Вместе с женой Мариной они воспитывали двух дочерей. Валентина Ивановна рассказывает об их отношениях почти шепотом, словно боится неосторожным словом задеть что-то очень личное: "Они необыкновенно любили друг друга. У них две девочки, он их просто обожал".

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Денис любил читать, интересовался фотографией, автомобилями, программированием. Любил музыку, особенно классическую. А за год до гибели неожиданно признался маме, что когда-то хотел учиться в музыкальной школе — играть на гитаре, а ещё очень любил скрипку. В детстве он не поступил в музыкальную школу, смутился и не сказал об этом родителям. Мама узнала об этом только спустя много лет.

Уже взрослый, успешный спортсмен, защитник и полковник, он сохранил в себе того мальчика, который когда-то хотел научиться музыке. Возможно, именно эта деталь больше всего возвращает Дениса из официальных характеристик и военных наград в обычную человеческую жизнь, где он был хорошим сыном, любящим отцом, любимым мужем и надежным другом.

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"Главная наша задача — чтобы они не были забыты"

После смерти Дениса Валентина Ивановна говорит не только о сыне. Она говорит о тех, кто воевал рядом с ним и кто также не вернулся. Говорит, что для неё важно смотреть людям в глаза и рассказывать о них. Не позволить, чтобы их имена постепенно растворились в статистике войны. "Это наша главная задача, задача живых, чтобы они не были забыты", — говорит она.

Денис оставил после себя много документов, медалей, дипломов, фотографий, воспоминаний. Но, пожалуй, самое важное — это то, что он оставил в сердцах людей. В сердцах спортсменов, с которыми тренировался и соревновался. В военных, для которых он создавал условия для подготовки. В сослуживцах, которые брали с него пример. В семье, для которой его отсутствие теперь навсегда стало частью жизни. И в двух дочерях, которые когда-нибудь, наверное, будут вспоминать и спрашивать о своём отце не только по фотографиям и наградам.

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Им расскажут о человеке, который умел побеждать самого себя — в спорте, на службе, в повседневной работе. О человеке, который не считал свои знания и возможности лишь личным ресурсом. Если можно было создать полигон — он создавал. Если можно было научить — обучал. Если нужно было ехать на фронт — ехал.

И, возможно, именно поэтому слова мамы Дениса звучат так просто и так щемяще: "За свою жизнь, если бы ему ещё была подарена эта жизнь, он бы сделал очень-очень много добрых дел. Это точно".