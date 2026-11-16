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Первая ракетка России неожиданно обратилась к Свитолиной после финала Итогового турнира

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
687
Первая ракетка России неожиданно обратилась к Свитолиной после финала Итогового турнира
Андреева обратилась к Свитолиной со словами восхищения

Российская теннисистка Мирра Андреева отдельно обратилась к Элине Свитолиной после победы над нашей соотечественницой в финале Итогового турнира. 19-летняя уроженка Красноярска отметила, что украинка провела соевршенно великолепный сезон, выиграв два титула.

Об этом Андреева заявила в своей победной речи на кортах американского Индиан-Уэлса, а ее слова приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). Представительница страны-агрессорки подчеркнула, что успехи Свитолиной на фоне возвращения в теннис паосле рождения дочери являются настоящим поводом для гордости и примером для остальных.

Первая ракетка России неожиданно обратилась к Свитолиной после финала Итогового турнира

Свитолина стала вице-чемпионкой Итогового турнира

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Первая ракетка России неожиданно обратилась к Свитолиной после финала Итогового турнира

Мирра Андреева

"Мои поздравления Элине и ее команде с этой невероятной неделе. У тебя был фантастический сезон. Я знаю, как тяжело проигрывать в финале. У тебья есть маленькая дочь. Ты невероятная мама, ведь смогла вернуться на корт и достичь такого результата. Даже представить не могу, насколько это сложно. Поздравляю тебя и твою команду. Желаю успехов в следующем сезоне", – сказала Андреева.

Отметим, что Свитолина в третий раз сыграла в финале Итогового турнира. Она выиграла соревнования в 2018 году.

Первая ракетка России неожиданно обратилась к Свитолиной после финала Итогового турнира

Трофей за победу в Итоговом турнире

Первая ракетка России неожиданно обратилась к Свитолиной после финала Итогового турнира

Свитолина выигрывала Итоговый турнир в 2018 году

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработала Элина Свитолина за выступлени на Итоговом турнире 2026 года.

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