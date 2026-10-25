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Первая победа "Прикарпатья-Говерлы", поражения "Нико-Баскета" и "Черкаських Мавп". Результаты Суперлиги GGBET 25 октября

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read6 мин
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Первая победа "Прикарпатья-Говерлы", поражения "Нико-Баскета" и "Черкаських Мавп". Результаты Суперлиги GGBET 25 октября
Состоялись очередные поединки чемпионата Украины по баскетболу. Источник: ФБУ

В воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись очередные матчи чемпионата страны по баскетболу в Суперлиге GGBET. "Прикарпатье-Говерла-КФВ" обыграла "Киев-Баскет" (75:70), в Черкассах "Волынь" была сильнее "Черкаських Мавп" (75:66), а БК "Ривне" в драматичном поединке одолел "Нико-Баскет" – 93:84.

Ровно одолел Нико-Баскет. Николаевцы были близки к камбэку, почти отыграв 14 очков отставания, однако подопечные Дениса Спиридонова смогли удержать победу в матче, который состоялся в воскресенье, 25 октября.

Первая победа ''Прикарпатья-Говерлы'', поражения ''Нико-Баскета'' и ''Черкаських Мавп''. Результаты Суперлиги GGBET 25 октября

Нико-Баскет – Ровно. Источник: ФБУ

Николаев, СК Надежда

Нико-Баскет – Ровно 84:93 (24:29, 14:23, 27:19, 19:22 )

Нико-Баскет:Симпсон (22 + 4 подбора + 5 передач), Лукьян (13 + 4 подбора + 5 передач), Карпюк (20 + 14 подборов), Сафонов (17 +5 подборов), Водолазский ( 9 + 2 подбора + 2 передачи) – старт; Стрижак (2), Гарбар (1 + 2 подбора).

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Ровно:Быков (25 + 3 подбора + 2 передачи), Джейкобс (2 + 2 подбора + 7 передач), Тимощук (1 + 3 подбора + 2 передачи), Бенсон (20 + 8 подборов + 4 блок-шота), Эйса (20 + 5 подборов + 3 передачи) – старт; Поносов (13 + 3 подбора + 4 передачи), Рябой (8 + 2 подбора), Триколенко (4 + 6 подборов + 3 передачи), Шептицкий (0).

Ключевое из матча

Команды начали очень активно, с самого начала набирая немало очков: хозяева шли под кольцо, успешно прорывая оборонительные редуты гостей. В свою очередь, ровенчане агрессивно "сыпали" с периметра, попав 6 из 9 трехочковых, включая дальний бросок Бенсона под сирену первой четверти.

В следующей десятиминутке рисунок игры фактически не изменился. Подопечные Дениса Спиридонова продолжили работать из-за дуги, постепенно увеличивая преимущество над "Нико-Баскетом", которому все труднее давались успешные атакующие действия. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 38-52 в пользу БК "Ровно". За 20 минут противостояния Быков и компания реализовали 11 из 19 трехочковых бросков (57%).

Во второй половине игры команда Валентина Берестнева наконец начала попадать с периметра – дважды трехочковый реализовал Водолазский, его поддержали Карпюк и Симпсон. Гости приложили немало усилий и к концу третьей четверти смогли сократить отставание от соперника до 6 очков. В заключительном отрезке основного времени "Нико-Баскет" продолжил натиск и быстро приблизился к -2, максимально вернув интригу в противостояние. Но у "Ровно" были свои аргументы. И да – это снова трехочковые, которые остановили рывок хозяев и помогли вернуть двукратное преимущество за 3:27 до конца. После этого николаевцы уже не смогли прийти в себя и потерпели четвертое поражение в сезоне.

Герой матча

Джавон Бенсон. Легионер Ровно продолжает демонстрировать чрезвычайно эффектный баскетбол. Сегодня за 30 минут на площадке он набрал 20 очков (4/4 трехочковых, 5/6 с игры), сделал 8 подборов и 4 блок-шота. Показатель эффективности – 33 (самый высокий в игре).

У хозяев стоит отметить Ярослава Карпюка – бигмен оформил дабл-дабл (20 + 14 подборов) и показал высокую эффективность – 27 (второй показатель в матче)

Первая победа ''Прикарпатья-Говерлы'', поражения ''Нико-Баскета'' и ''Черкаських Мавп''. Результаты Суперлиги GGBET 25 октября

Источник: ФБУ

Цифры матча

17/31 (54%) – главная цифра матча: именно трехочковые Ровно сыграли ключевую роль в итоговой победе гостей. Благодаря этим броскам гости набрали 51 очко.

46:35 – преимущество Ніко-Баскет по подборам, в том числе 22 на чужом щите против 9.

46:24 – преимущество хозяев по очкам из "краски".

25:3 – в битве запасных победил Ровно. Больше всех со скамейки принес Поносов – 13 очков.

Что дальше

В следующем туре Нико-Баскет на выезде сыграет против Запорожья и Днепра. Ровно же дома примет Хмельницкий и Говерлу. Матчи состоятся 7-8 ноября.

25 октября в ДС Будивельник в Черкассах в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET Волынь обыграла Черкаських Мавп – 75:66. Хозяева вели после третьей четверти, однако заключительную десятиминутку гости выиграли 27:16.

Черкаськи Мавпы – Волынь 66:75 (18:15, 8:14, 24:19, 16:27)

Черкаськи Мавпы:Телли 14 очков + 2 подбора + 8 передач + 3 перехвата, Марченко 3 + 2 подбора + 2 передачи, Голенков 3 + 4 подбора, Коровяков 10 + 6 подборов, Комагум 10 + 9 подборов – старт; Войденко 0, Фесун 0, Упырь 11 + 2 передачи + 3 перехвата, Андрущенко 0, Толмачев 11 + 2 подбора + 1 передача, Верещака 4 + 2 подбора, Саенко 0.

Волынь:Ловингс 12 очков + 2 передачи, Король 25 + 3 подбора + 2 передачи, Никитин 11 + 7 подборов, Безима 4 + 6 подборов + 3 передачи + 3 перехвата, Климов 6 + 6 подборов – старт; Кабанов 3 + 4 подбора, Третяк 0, Троцик 0, Тимощук 0, Панасюк 0, Товкач 14 + 8 подборов + 2 передачи.

Главное о матче

Первую четверть выиграли хозяева – 18:15, но вторая оказалась самой малорезультативной в матче: Черкаськи Мавпы набрали восемь очков, и Волынь вышла вперед – 29:26 к большому перерыву. В третьей четверти Мавпы ответили отрезком 24:19 и вернули себе лидерство – 50:48 перед заключительной десятиминуткой. Максимальное преимущество хозяев в матче составляло шесть очков. Все решила четвертая четверть, которую Волынь выиграла 27:16. За это время свои трехочковые реализовал Назар Король, а отрыв гостей достиг максимальных 15 очков.

Под щитами преимущество было на стороне лучан – 42 подбора против 33, а в атаке они сделали ставку на игру под кольцом: 40 очков из-под кольца против 28 у соперника при 22/39 с двухочковой дистанции. Черкаськи Мавпы точнее бросали из-за дуги – 7/20 против 4/19, но уступили на линии штрафных: 13/21 против 19/25.

Со скамейки запасных "Мавп" вышли 26 очков – по 11 набрали Илья Упырь и Богдан Толмачев. У "Волыни" 14 очков и 8 подборов на счету Сергея Товкача, вышедшего со скамейки. Джордон Телли отдал 8 передач, Максим Никитин сделал 7 подборов.

Первая победа ''Прикарпатья-Говерлы'', поражения ''Нико-Баскета'' и ''Черкаських Мавп''. Результаты Суперлиги GGBET 25 октября

Черкаськи Мавпы – Волынь. Источник: ФБУ

Герой матча

Назар Король. За 26:00 на площадке набрал 25 очков при 8/12 с игры, 3/6 из-за дуги и 6/8 со штрафных, добавив 3 подбора и 2 передачи. Все свои трехочковые реализовал в заключительной четверти, когда "Волынь" решила исход матча. Показатель эффективности – 22, самый высокий в составе гостей.

Цифры матча

27:16 – счет заключительной четверти в пользу "Волыни".

25 – очки Назара Короля, лучший показатель матча.

15 – максимальный отрыв Волыни.

42 – подборы Волыни против 33 у Черкасских Обезьян.

40:28 – очки из-под кольца в пользу Волыни.

26 – очки запасных Черкаських Мавп.

Первая победа ''Прикарпатья-Говерлы'', поражения ''Нико-Баскета'' и ''Черкаських Мавп''. Результаты Суперлиги GGBET 25 октября

Прикарпатье-Говерла-КФВ – Киев-Баскет. Источник: ФБУ

В манеже КФВ в Ивано-Франковске Прикарпатье-Говерла-КФВ обыграла Киев-Баскет – 75:70. Хозяева выиграли три четверти подряд и одержали первую победу в Суперлиге GGBET.

Прикарпатье-Говерла-КФВ – Киев-Баскет 75:70 (16:13, 23:16, 26:23, 10:18)

Прикарпатье-Говерла-КФВ:Чугунов 3 очка + 7 подборов, Старцев 17 + 4 подбора + 6 передач, Лесик 4 + 3 подбора + 3 передачи + 3 блок-шота, Кузнецов 9 + 6 подборов + 2 передачи, Горобченко 13 + 2 подбора + 3 передачи – старт; Дюпин 8 + 6 подборов + 1 передача + 2 блок-шота, Говард 15 + 4 подбора + 2 передачи + 2 перехвата, Дроздов 0 + 1 передача, Дмитренко 6 + 1 подбор + 1 блок-шот.

Киев-Баскет:Мэй 16 очков + 9 подборов + 1 передача, Кларди 4 + 6 передач, Бутко 2 + 1 подбор, Кабацу́ра 26 + 12 подборов + 1 перехват, Хант 0 + 4 подбора + 4 передачи – старт; Колаволе 9 + 1 передача, Холод 9 + 6 подборов + 1 передача, Маркив 0 + 1 подбор, Пирогов 0, Рудый 4 + 1 подбор.

Ключевое в матче

Хозяева повели с первых минут и выиграли стартовую четверть 16:13. Во второй десятиминутке Прикарпатье-Говерла набрала 23 очка против 16 и ушла на большой перерыв с преимуществом в десять очков – 39:29.

Третья четверть стала самой результативной для хозяев – 26:23, а максимальный отрыв в матче достиг 22 очков. Киев-Баскет ответил в заключительной десятиминутке, выиграв ее 18:10 и сократив отставание до трех очков, однако переломить ход игры не успел.

Прикарпатье-Говерла выиграла подборы – 42 против 38, из них 17 на чужом щите, что принесло 12 очков второго шанса против четырех у соперника. Хозяева сделали 18 передач против 13 и шесть блок-шотов против одного.

С игры точнее бросали хозяева – 46% против 41%, в том числе 8/28 из-за дуги против 4/18. Киев-Баскет имел преимущество на линии штрафных (18/24 против 13/24) и в очках из-под кольца – 38 против 24.

Запасные Говерлы добавили 29 очков, 15 из них набрал Рейлон Тивон Говард за 18:46 на площадке. В составе киевлян 26 очков и 12 подборов оформил Илья Кабацюра, 16 очков и 9 подборов добавил Джавион Мэй.

Первая победа ''Прикарпатья-Говерлы'', поражения ''Нико-Баскета'' и ''Черкаських Мавп''. Результаты Суперлиги GGBET 25 октября

Прикарпатье-Говерла-КФВ – Киев-Баскет. Источник: ФБУ

Герой матча

Сергей Старцев. За 32:47 на площадке набрал 17 очков при 6/7 с двухочковой дистанции, а также добавил 4 подбора и 6 передач – лучший показатель по передачам в составе хозяев. Капитан Прикарпатья-Говерлы провел на площадке больше всего времени среди партнеров по команде.

Цифры матча

22 – максимальный отрыв Прикарпатья-Говерлы в матче.

29 – очки скамейки запасных хозяев, 15 из них на счету Рейлона Тивона Говарда.

12:4 – очки второго шанса в пользу Прикарпатья-Говерлы.

6 – блок-шоты хозяев (у Киев-Баскета один), три из них на счету Степана Лесика.

26 – очки Ильи Каßацюры, лучший показатель матча, плюс 12 подборов.

4/18 – трехочковые Киев-Баскета.

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