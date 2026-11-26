Американский биатлонист Кэмпбелл Райт сенсационно выиграл мужскую индивидуальную гонку на 20 км на стартовом этапе Кубка мира сезона 2026/27 в финском Контиолахти. 24-летний спортсмен впервые в карьере поднялся на высшую ступень подиума соревнований, опередив ближайшего соперника более чем на 80 секунд.

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Райт преодолел дистанцию за 46 минут 29,8 секунды. Американец не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах (0+0+0+0) и показал лучший результат среди всех участников.

Второе место занял немец Юстус Штрелов. Он также закрыл все мишени на трех рубежах, но один раз промахнулся на второй стрельбе и уступил победителю 1 минуту 20,1 секунды.

Третьим финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен с двумя промахами и отставанием 1:23,2. Его соотечественник Стурла Холм Легрейд расположился на четвертой позиции, проиграв Райту 1:25,3.

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Для американской сборной этот результат стал одним из наиболее значимых достижений последних лет в мужском биатлоне. Райт родился в Новой Зеландии и до осени 2023 года представлял эту страну. Впоследствии он сменил спортивное гражданство и стал выступать за США.

Несмотря на два серебра чемпионата мира и призовые места на этапах Кубка мира, до гонки в Контиолахти он ни разу не побеждал на взрослом уровне.

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Как выступила Украина

Лучшим среди украинских биатлонистов стал Виталий Мандзин, занявший 18-е место. Он допустил три промаха на четырех огневых рубежах (0+1+1+1) и проиграл победителю 3 минуты 27,8 секунды.

Дмитрий Пидручный финишировал 81-м с семью промахами (0+3+2+2). Его отставание от Райта составило 8 минут 11,3 секунды.

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Денис Насико занял 82-ю позицию. Украинец допустил пять промахов (0+1+3+1) и уступил американцу 8 минут 53,2 секунды.

Антон Дудченко завершил гонку на 89-м месте с пятью незакрытыми мишенями (0+2+0+3). Его отставание составило 9 минут 23,1 секунды.