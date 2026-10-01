Первая дуэль Фьюри и Джошуа завершилась неожиданным результатом. Видео

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа впервые встретились лицом к лицу на официальном мероприятии перед долгожданным британским супербоем. Вместо ожидаемого напряжения и конфликта их дуэль взглядов завершилась шутками, смехом и рукопожатием.

Стартовая пресс-конференция, посвященная поединку двух бывших чемпионов мира в супертяжелом весе, состоялась 30 сентября в Лондоне. Главным моментом мероприятия стала первая официальная дуэль взглядов между боксерами.

Фьюри и Джошуа более минуты смотрели друг другу в глаза. При этом Тайсон постоянно что-то говорил сопернику и старался выглядеть выше. Перед тем как разойтись, Джошуа в шутку потрогал и почесал живот Фьюри. Тайсон отреагировал смехом, после чего боксеры обменялись рукопожатием и спокойно завершили церемонию.

Несмотря на дружелюбную сцену во время дуэли взглядов, на пресс-конференции Фьюри был значительно более резок. "Цыганский король" вспомнил совместные спарринги с Джошуа в любительские годы и заявил, что хорошо помнит события тех тренировок.

"Я спарринговал со многими боксерами-любителями в свое время и всегда высказывался о каждом с уважением. Но Эй-Джей был в том ринге, и он прекрасно знает, что произошло. Он побоксировал три-четыре раунда, а потом просто вышел, и я спарринговал уже с его приятелем. Это чистая правда, зачем мне врать?" – сказал Фьюри.

Он также вспомнил историю с часами Rolex, которые, по его словам, получил после одного из спаррингов.

"Помните историю про часы Rolex? Было условие: кто сможет его уронить, получит Rolex. И угадайте что? Я ушел из того здания с чертовыми часами на руке! Я помню, как Эй-Джея знатно околачивали по корпусу и как он поджимал колени в углу ринга", – заявил британец.

Говоря о предстоящем поединке, Фьюри подчеркнул его особое значение для своей карьеры.

"Когда двое мужчин выходят в ринг рубиться лицом к лицу и пытаются выбить друг из друга всю дурь, никакие рейтинги уже не имеют значения. Каждый бой важен, но поединок против Эй-Джея станет самым важным боем в моей жизни", – отметил он.

В завершение пресс-конференции Тайсон даже предложил сопернику после боя вместе выпить по пинте Guinness.

Джошуа на выпады оппонента реагировал спокойно и с улыбкой. Он подтвердил историю с часами, но напомнил, что тот спарринг запомнился не только этим эпизодом.

"Да, он действительно покинул ринг с часами Rolex, вот только ушел он оттуда еще и с огромным бланшем под глазом", – ответил Джошуа.

По словам Энтони, он не придает большого значения давним событиям в тренировочном зале.

"Честно говоря, я этого даже толком не помню, это было так много лет назад. У него воспоминаний об этом событии почему-то гораздо больше, чем у меня. Для меня это был обычный рабочий день – то, для чего я был рожден. Это Тайсон потом пошел в интернет и стал всем рассказывать о своем опыте. Спарринг есть спарринг, и все истории из зала должны оставаться в зале. Все, что имеет значение сейчас – это ночь боя 11 декабря", – заявил британец.

Также Джошуа прокомментировал поведение соперника на пресс-конференциях.

"Все эти его штучки на пресс-конференциях, кривляния, руки за спиной – мне это даже нравится, это весело. Это его работа, он здесь как артист на разогреве. Моя же задача – выйти и закрыть это шоу", – сказал Энтони.

Поединок Фьюри и Джошуа состоится 11 декабря 2026 года на стадионе Principality Stadium в Кардиффе. На кону будет стоять вакантный титул WBA Super в супертяжелом весе.