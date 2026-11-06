Победа в одно очко: матч Суперлиги GGBET завершился настоящей драмой

БК "Волынь" в напряженном матче на домашнем паркете одолела БК "Хмельницкий", обыграв гостей с разницей в одно очко. Это вторая подряд победа подопечных Никиты Воеводы.

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Матч начался с инициативы хозяев, которые за счет трехочковых и быстрых отрывов смогли создать стартовое преимущество, которое гости к концу первой четверти фактически "съели", оставив "Волыни" лишь одно очко отрыва. Вместе с этим подопечные Воеводы минимально отыграли потерянное во втором отрезке игры, хорошо начав и завершив десятиминутку. Панасюк открыл четверть трехочковым из угла, а Ловингс закрыл ее лейапом под сирену – 37:32.

В третьем отрезке хозяева сохранили свое преимущество и даже немного увеличили его. Однако, как обычно, в последней десятиминутке у "Волыни" начались серьезные проблемы. Несмотря на отличную игру Назара Короля с периметра, лучане постоянно позволяли команде Ганны Шлыковой держаться на расстоянии одного-двух владений, и в конце матча Хмельницкий почти воспользовался ситуацией и едва не вырвал победу в клатче. В перестрелке штрафными удача улыбнулась "Волыни", которая одержала минимальную и сложную победу над новичком Суперлиги.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Луцк, ВОДЮСШ

"Волынь" – "Хмельницкий" – 73:72 (20:19, 17:13, 16:15, 20:25)