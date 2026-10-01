Победа ''Киев-Баскета'' и упех ''Рівне-Dream''. В Украине стартовал новый сезон Суперлиги GGBET. Результаты 1 октября

В Украине стартовал новый сезон баскетбольного чемпионата в Суперлиге GGBET. В первом матче "Ровно-Dream" обыграл "Харьковских Соколов" со счетом 93:81. Для обеих команд эта встреча стала повторением бронзовой серии прошлого сезона.

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Ключевые моменты матча

Первая четверть осталась за гостями – 21:18, и до середины второй команды шли вровень. Перелом произошел во второй половине: ровенчане выиграли третью четверть со счетом 24:23 и вышли вперед, а в заключительные 10 минут закрепили преимущество, выиграв отрезок 28:21. Максимальный отрыв хозяев составил 16 очков. Самая длинная серия в матче тоже на счету ривнян – 9 очков подряд.

Герой матча

Дмитрий Триколенко стал лучшим игроком встречи: 20 очков при 80% реализации с игры (8/10, в том числе 8/9 двухочковых), 6 подборов, 2 перехвата, блок-шот и 25 баллов эффективности за 30 минут. Центровой также ни разу не промахнулся с линии штрафных – 4/4.

Дмитрий Тимощук добавил 17 очков (7/11 с игры), а Демариус Джейкобс набрал 14 очков, 3 передачи и 4 блок-шота – больше, чем вся команда соперника. Со скамейки запасных весомый вклад внес Виталий Быков – 18 очков при 4/9 из-за дуги.

В составе "Соколов" самым результативным стал Артем Романица – 19 очков, 8 подборов, 3 передачи и 24 балла эффективности.

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Отметим, что в Ровно пропустил матч американский новичок Тариг Эйса, который продолжает восстановление после травмы, а в "Соколах" не играл форвард Денис Клевзуник.

Статистика матча

56% против 39% – реализация бросков с игры. Ровенчане поразили 20 из 29 двухочковых (68%) и 15 из 33 трехочковых (45%).

40:28 – очки в трехсекундной зоне в пользу хозяев.

19:11 – очки после потерь соперника. Ровно совершило 8 перехватов против 6 и сделало 20 передач против 16.

27:11 – очки скамейки запасных. Один только Быков набрал больше, чем вся скамейка "Соколов".

41:33 – преимущество харьковчан на щите, в частности 19 подборов в атаке и 15 очков второго шанса против 12. Гости также выиграли быструю атаку – 13:7.

Главные истории дня

Что дальше

В следующем туре "Ровно-Dream" сыграет дома против "Киев-Баскет" (2 октября, 17:30), а "Харьковские Соколы" отправятся в Луцк на матч с "Волынью" (2 октября, 18:00).

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат. 1-й тур

Ровно, ДЮСШ №4

"Ровно-Dream-ОШВСМ" – "Харьковские Соколы" 93:81 (18:21, 23:16, 24:23, 28:21)

Ровно-Dream-ОШВСМ: Триколенко (20 + 6 подборов), Тимощук (17), Джейкобс (14 + 4 блок-шота), Смит (9 + 6 подборов), Рябой (6 + 5 подборов + 4 передачи) – стартовый состав; Быков (18 + 4 передачи), Шептицкий (7 + 5 подборов), Поносов (2), Стрижак (0), Кравченко (0)

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Харьковские Соколы: Романица (19 + 8 подборов), Сушкин (18), Безима (17), Клебан (8 + 6 подборов), Хохоник (8 + 7 передач) – стартовый состав; Лищина (7), Сандул (4 + 11 подборов), Соловьев (0), Змиевский (0)

Во втором матче столичная команда "Киев-Баскет" начала новый сезон с выездной победы над "Волынью" со счетом 89:82.

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Ключевые моменты матча

Матч лучше начали хозяева, но "Киев-Баскет" завершил первую четверть со счетом 16:3 и в дальнейшем контролировал ход игры. Киевляне трижды в матче достигали преимущества +10, но "Волынь" боролась до последнего и в концовке сократила отставание до минимума. Последние две минуты начинались при счете 82:83 в пользу киевлян, которые, впрочем, более собранно провели решающие минуты, выиграв этот отрезок 6:0.

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Герой матча

У победителей на результат повлияла в первую очередь тройка Джавиона Мея (20 очков, 7 подборов), Кэмерона Кларди (21 очко) и Ильи Кабацюры (19 очков).

В "Волыни" дабл-дабл оформили Тадж Твит (13 очков, 14 подборов) и Максим Никитин (12 очков, 10 подборов), а самым результативным стал Назар Король с 20 очками.

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Статистика матча

10/21 – 47% – реализация трехочковых бросков игроков "Киев-Баскет" в этом матче. Из-за дуги забивали пять игроков, а больше всех набрал Кэмерон Кларди, у которого 4/8 дальних бросков.

46-32 – "Волынь" выиграла подборы в этом матче, в том числе луцкая команда сделала 20 подборов на чужом щите, тогда как киевляне на своем щите сделали 19 подборов

10 потерь из 24 командных пришлось на долю защитника "Волыни" Игоря Климова. "Киев-Баскет" совершил 14 потерь за весь матч

26 очков после потерь соперника набрали игроки "Киев-Баскет", у "Волыни" этот показатель – 15 очков

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11-3 "Киев-Баскет" превосходил соперника по очкам в быстрых отрывах

14 очков набрала скамейка запасных "Волыни", из которых 12 очков на счету Ростислава Кабанова. У киевлян сыграли 11 игроков, и только Марьян Рудый не набрал ни одного очка.

Что дальше

Уже завтра, 2 октября, "Киев-Баскет" сыграет против "Ровно" в матче двух победителей первого игрового дня (начало в 17:30). "Волынь" в этот же день примет "Харьковских Соколов" (начало матча в 18:00).

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Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат. 1-й тур

Луцк, ОДЮСШ

"Волынь" – "Киев-Баскет" 82:89 (21:28, 21:15, 24:30, 16:16)

"Волынь":Король 20, Климов 16, Твитт 13 + 14 подборов, Никитин 12 + 10 подборов, Безима 7 + 5 подборов – стартовый состав; Кабанов 12, Третьяк 2, Товкач 0, Троцик 0

Киев-Баскет:Кларди 21, Мэй 20 + 7 подборов, Кабацюра 19, Хант 7, Бутко 2 – стартовый состав; Колаволе 6, Маркив 6, Холод 5, Малич 2, Лихой 1, Рудый 0

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