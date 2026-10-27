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Передумал. Монфис принял неожиданное решение после развода со Свитолиной

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
90
Передумал. Монфис принял неожиданное решение после развода со Свитолиной
Украинская теннисистка объявила о прекращении пятилетнего брака 19 октября

Гаэль Монфис приедет на турнир серии Masters 1000 в Париже, хотя ранее досрочно завершил профессиональную карьеру. 40-летний французский теннисист согласился на приглашение организаторов и проведет прощальную церемонию перед местными болельщиками.

Изначально Монфис планировал завершить карьеру в конце сезона 2026 года, выступив на домашних турнирах в Лионе и Париже. Однако в октябре он отказался от дальнейших соревнований и уведомил Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) о завершении выступлений. Его последним профессиональным матчем стала встреча второго круга US Open-2026.

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Несмотря на досрочное завершение карьеры, теннисист передумал отказываться от встречи с парижской публикой. Организаторы турнира подготовили церемонию чествования Монфиса, которая должна состояться 3 ноября на центральном корте в Берси, сразу после первого матча вечерней сессии, запланированной на 19:00.

Передумал. Монфис принял неожиданное решение после развода со Свитолиной

Гаэль Монфис. Источник: instagram.com/iamgaelmonfils/

Решение уйти из тенниса раньше запланированного срока француз объяснил личными обстоятельствами. 26 октября во время трансляции на Twitch он рассказал, что после расставания с Элиной Свитолиной ему стало трудно полноценно тренироваться и соблюдать привычный режим питания.

Передумал. Монфис принял неожиданное решение после развода со Свитолиной

Гаэль Монфис расстался с Элиной Свитолиной. Источник: instagram.com/iamgaelmonfils/

Украинская теннисистка объявила о прекращении пятилетнего брака 19 октября. В совместном заявлении пара сообщила о расставании. У бывших супругов есть четырехлетняя дочь Скай, ради которой они продолжают поддерживать общение.

Передумал. Монфис принял неожиданное решение после развода со Свитолиной

Свитолина со Скай и Гаэлем

Монфис также выступил в защиту Свитолиной после критики в ее адрес в социальных сетях. Француз назвал подобные нападки несправедливыми.

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