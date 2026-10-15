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"Пещерная русофобия". В России взбесились после отказа Нидерландов пустить сборную РФ на чемпионат мира

Максим ИншаковМаксим Иншаков
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"Пещерная русофобия". В России взбесились после отказа Нидерландов пустить сборную РФ на чемпионат мира
Постпред РФ при ОБСЕ назвал случившееся проявлением ненависти к русским

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил Нидерланды в ненависти к россиянам после отказа выдать визы трем ведущим гимнасткам сборной РФ. Его слова высмеяли в комментариях: пользователи напомнили, что двум другим российским гимнастам разрешили въезд в страну, а также указали на противоречия в заявлениях российского дипломата.

Нидерланды отказали в визах Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Все три спортсменки должны были выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Роттердаме.

''Пещерная русофобия''. В России взбесились после отказа Нидерландов пустить сборную РФ на чемпионат мира

Ангелина Мельникова

Полянский прокомментировал решение на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ. Он заявил, что отказ в визах российским спортсменкам свидетельствует о сохранении негативного отношения к гражданам РФ в Европе.

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"Этим голландцы нам лишь доказывают, что от пещерной русофобии и ненависти ко всем русским, будь то даже девушки-спортсменки, в их стране и в Европе в целом никто отказываться не собирается", – заявил российский постпред в интервью РИА Новости.

''Пещерная русофобия''. В России взбесились после отказа Нидерландов пустить сборную РФ на чемпионат мира

Дмитрий Полянский. Источник: ТАСС

По мнению Полянского, ограничения могут затронуть и других российских спортсменов. Он также заявил, что решения о проведении международных соревнований в европейских странах приобретают политический характер.

"Поэтому решение о том, проводить или не проводить там международные соревнования становится, увы, делом не спортивным, а политическим. Политизация спорта продолжается", –отметил дипломат.

''Пещерная русофобия''. В России взбесились после отказа Нидерландов пустить сборную РФ на чемпионат мира

Дмитрий Полянский. Источник: РБК

Российские болельщики высмеяли такие слова Полянского.  Один из юзеров обратил внимание на то, что российские гимнасты Мухаммаджон Якубов и Злата Осокина получили визы на тот же чемпионат мира.

"Ко всем русским? А не свистит ли представитель Митя Полянский?" – написал болельщик, напомнив о допуске двух спортсменов из России.

''Пещерная русофобия''. В России взбесились после отказа Нидерландов пустить сборную РФ на чемпионат мира

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другие комментаторы предложили сравнить решение Нидерландов с действиями российских властей в отношении иностранных спортсменов. 

Один из пользователей с сарказмом предложил не допускать нидерландских спортсменов на "Игры дружбы" в России.  

''Пещерная русофобия''. В России взбесились после отказа Нидерландов пустить сборную РФ на чемпионат мира

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

"Пятый год мне никто не может объяснить, зачем свободным и традиционноценностным спортсменам из России соревноваться с загнивающими русофобами из недружественных стран. Вот до сих пор понять не могу", – стебутся россияне.

''Пещерная русофобия''. В России взбесились после отказа Нидерландов пустить сборную РФ на чемпионат мира

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Как сообщал OBOZ.UA,  ранее с критикой на Нидерланды набросилась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Депутатка Государственной думы со словами "нас боятся" устроила фирменную истерику.

''Пещерная русофобия''. В России взбесились после отказа Нидерландов пустить сборную РФ на чемпионат мира

Журова наехала на Нидерланды

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