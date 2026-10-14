''Ловушка''. Чисора раскрыл подставу от Усика

Британский боксер Дерек Чисора (36-14, 23 КО) раскритиковал изменения в тренерском штабе бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО). По мнению Чисоры, сотрудничество с окружением Александра Усика могло навредить британцу, поскольку вместо прежних специалистов с ним стали работать другие тренеры.

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Во время обсуждения проблем Джошуа британский спортивный журналист и эксперт по боксу Джек Каллен назвал эту ситуацию "ловушкой". Он признался, что поначалу тоже считал сотрудничество Энтони с представителями команды Усика хорошим решением.

"Я тоже попался в эту ловушку. Увидел, как он тренируется с ними, и подумал: "Это здорово. Как круто!"" , – сказал Каллен.

Чисора объяснил, что, по его мнению, Джошуа не получил полноценную команду специалистов высшего уровня. Боксер заявил, что прежний тренерский штаб был уволен, а его место заняли знакомые Усика.

"Ему дали "команду Б", пытаясь выдать ее за "команду А". А "команду А" уволили", – заявил Чисора.

По словам британца, проблема заключалась также в попытках изменить привычный стиль Джошуа. Чисора считает, что Энтони эффективнее действует, когда использует силу своих ударов и оказывает давление на соперника, а не пытается перестраивать манеру ведения боя.

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Чисора также высказался о возможном поединке Джошуа с Тайсоном Фьюри. Он считает, что у Энтони достаточно мощи, чтобы завершить бой досрочно, если тот с первых раундов перейдет к активным атакам.

"Все зависит от тебя и от того, как ты проведешь этот бой и как его выиграешь. У тебя столько мощи в руках. Этот поединок может продлиться 12 раундов или закончиться за пять", – заявил Чисора.

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По его прогнозу, если Джошуа будет атаковать и использовать преимущество в силе удара, он способен победить Фьюри за четыре или шесть раундов. Если же британец позволит сопернику спокойно работать на дистанции, поединок может затянуться.

Чисора также положительно оценил возвращение Джошуа к тренировкам под руководством Бена Дэвисона. При этом он подчеркнул, что исход встречи будет зависеть от тактики Энтони и того, насколько эффективно он использует свои сильные стороны.