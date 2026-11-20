Российские спортсмены вне зависимости от допуска к международным турнирам не смогут принимать участия в соревнованиях, которые проходят на территории Швеции. Скандинавская страна присоединилась к бойкоту представителей страны-агрессорки и не будет выдавать им визы для въезда.

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Об этом говорится в заявлении официального сайта миграционной службы Швеции. Отмечается, что страна считает атлетов из России, а также спортивных чиновников и функционеров, угрозой международным отношениям и действует четко в соответствии с правилами Визового кодекса Европейского союза.

"Эти правила означают, что Шведское миграционное агентство не будет выдавать визы российским спортсменам и чиновникам. Ранее у нас также действовали строгие специальные рекомендации и ограничения ЕС в отношении виз для граждан России. Мы применяем правила ЕС, согласно которым в выдаче шенгенских виз может быть отказано лицам, которые считаются представляющими угрозу международным отношениям", – подчеркнул глава службы Оскар Экблад.

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Ранее Финляндия и Норвегия объявили о том, что не будут допускать на свои территории российских атлетов. Накануне Нидлерланды запретели въезд в страну сборной РФ по конькобежному спорту на этап Кубка мира почти в полном составе.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада отказалась выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира, после чего команду РФ исключили из турнира.

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