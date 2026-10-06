''Царит беспорядок'': сборной Украины вынесли вердикт после двух подряд фиаско в Лиге наций

Знаменитый вратарь донецкого "Шахтера" Юрий Вирт раскритиковал сборную Украины за четыре стартовые матча в новом розыгрыше Лиги наций, в которых "сине-желтые" набрали лишь четыре очка. Бывший футболист национальной команды особенно отметил полный провал игры в обороне на фоне поражений от Северной Ирландии (0:3) и Венгрии (1:2).

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Об этом Вирт заявил в интервью порталу FootBoom. Эксперт подчеркнул, что украинцы пропускали очень легкий голы от далеко не самых сильных соперников, что выглядит очень удручающе, ведь главным тренером команды является итальянец Андреа Мальдера.

"Мы слишком легко пропускаем – в нашей штрафной площади царит беспорядок. Такое впечатление, что наши защитники не знают, кто и против кого должен играть. Соперники не ощущают со стороны украинцев максимального сопротивления – должно быть давление буквально на грани, блокировка жесткая и главная – своевременная. Однако что мы видим? Надеюсь, Мальдера это проанализирует и сделает выводы. Надо что-то делать..." – сказал Вирт.

Отметим, что после поражения от венгров подопечные Мальдеры опустились на третье место в группе 2 дивизиона В Лиги наций. Следующий матч "сине-желтые" проведут в Белфасте с лидерами из Северной Ирландии 14 ноября.

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Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины после поражения от Венгрии в Лиге наций пропустила вперед Россию в мировом рейтинге.

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