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Мер Осло устроила бунт против России и обратилась к правительству Норвегии из-за решения FIS по российским лыжникам

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Мер Осло устроила бунт против России и обратилась к правительству Норвегии из-за решения FIS по российским лыжникам
Она потребовала пересмотреть исключение из визовых ограничений. Источник: Иллюстрация сгенерирована ИИ

Мэр Осло Анне Линдбе призвала правительство Норвегии не допускать российских спортсменов к участию в этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене. Она потребовала пересмотреть исключение из визовых ограничений, которое позволяет профессиональным российским спортсменам въезжать в страну для участия в соревнованиях.

Поводом для обращения стало решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) смягчить правила, регулирующие допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. По имеющимся данным, этот статус уже получили 173 спортсмена.

Линдбе считает, что решение международной федерации не обязывает норвежские власти разрешать российским лыжникам въезд в страну.

"Украинцы каждый день борются за свою страну, свою свободу и право самостоятельно определять свое будущее. Осло принимает этап Кубка мира, и пока Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, российским спортсменам не место на стартовой линии в Холменколлене", – заявила мэр в интервью NRK.ro.

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Мер Осло устроила бунт против России и обратилась к правительству Норвегии из-за решения FIS по российским лыжникам

Анне Линдбе. Источник: Thomas Fure / NTB

Она также подчеркнула, что решение FIS открыть дорогу российским спортсменам не означает, что правительство Норвегии должно поступить аналогичным образом.

"Когда профессиональные российские спортсмены могут приезжать в Норвегию благодаря исключению для трудовой деятельности, я считаю, что правительству следует пересмотреть, должно ли это исключение по-прежнему действовать", – отметила Линдбе.

Мер Осло устроила бунт против России и обратилась к правительству Норвегии из-за решения FIS по российским лыжникам

Российские лыжники могут остаться без ЧМ

По ее словам, Норвежская лыжная федерация ожидает ответа властей перед началом зимних соревнований. Мэр потребовала от правительства провести отдельную оценку ситуации и четко обозначить свою позицию по вопросу въезда российских спортсменов.

Аналогичный вопрос подняли и в Швеции. На прошлой неделе телеканал SVT сообщил, что Шведская лыжная ассоциация обратилась к властям страны с просьбой отказать в выдаче виз российским и белорусским спортсменам для участия в чемпионате мира в Фалуне, который пройдет в феврале. После этого шведское правительство заявило, что изучит возможные варианты решения.

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам и другим дисциплинам северных лыжных видов спорта в Холменколлене запланированы на 12-14 марта 2027 года.

Президент Норвежской лыжной федерации Роджер Финьорд ранее подтвердил, что организация выступает против участия российских спортсменов. 

Мер Осло устроила бунт против России и обратилась к правительству Норвегии из-за решения FIS по российским лыжникам

Россию не пускают на ЧМ

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Лыжные гонкиОслоНорвегия
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