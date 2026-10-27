Мер Осло устроила бунт против России и обратилась к правительству Норвегии из-за решения FIS по российским лыжникам

Мэр Осло Анне Линдбе призвала правительство Норвегии не допускать российских спортсменов к участию в этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене. Она потребовала пересмотреть исключение из визовых ограничений, которое позволяет профессиональным российским спортсменам въезжать в страну для участия в соревнованиях.

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Поводом для обращения стало решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) смягчить правила, регулирующие допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. По имеющимся данным, этот статус уже получили 173 спортсмена.

Линдбе считает, что решение международной федерации не обязывает норвежские власти разрешать российским лыжникам въезд в страну.

"Украинцы каждый день борются за свою страну, свою свободу и право самостоятельно определять свое будущее. Осло принимает этап Кубка мира, и пока Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, российским спортсменам не место на стартовой линии в Холменколлене", – заявила мэр в интервью NRK.ro.

Она также подчеркнула, что решение FIS открыть дорогу российским спортсменам не означает, что правительство Норвегии должно поступить аналогичным образом.

"Когда профессиональные российские спортсмены могут приезжать в Норвегию благодаря исключению для трудовой деятельности, я считаю, что правительству следует пересмотреть, должно ли это исключение по-прежнему действовать", – отметила Линдбе.

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По ее словам, Норвежская лыжная федерация ожидает ответа властей перед началом зимних соревнований. Мэр потребовала от правительства провести отдельную оценку ситуации и четко обозначить свою позицию по вопросу въезда российских спортсменов.

Аналогичный вопрос подняли и в Швеции. На прошлой неделе телеканал SVT сообщил, что Шведская лыжная ассоциация обратилась к властям страны с просьбой отказать в выдаче виз российским и белорусским спортсменам для участия в чемпионате мира в Фалуне, который пройдет в феврале. После этого шведское правительство заявило, что изучит возможные варианты решения.

Главные истории дня

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам и другим дисциплинам северных лыжных видов спорта в Холменколлене запланированы на 12-14 марта 2027 года.

Президент Норвежской лыжной федерации Роджер Финьорд ранее подтвердил, что организация выступает против участия российских спортсменов.