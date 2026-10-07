Дворец спорта в Киеве переименуют. Стало известно новое название

Национальный олимпийский комитет Украины поддержал инициативу присвоить киевскому Дворцу спорта имя одного из самых титулованных тренеров в истории мирового гандбола Игоря Турчина. Реализации решения также будет содействовать министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

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Соответствующее решение было принято 6 октября на Генеральной ассамблее НОК Украины. С предложением выступил президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник, а участники собрания одобрили инициативу.

По словам Мельника, присвоение Дворцу спорта имени Турчина является важным шагом для увековечения памяти человека, который оказал огромное влияние на развитие украинского и мирового гандбола.

"Это большая событие. Потому что это выдающаяся личность, которая сделала для украинского и мирового гандбола такое, что эта игра начала вдохновлять не одно поколение", – сказал Мельник в комментарии "Суспільне Спорт".

Он подчеркнул, что Турчин сумел создать одну из сильнейших команд в истории женского гандбола. По словам главы федерации, будущий легендарный наставник пришел в спорт не как гандболист, однако собрал группу детей и впоследствии привел их к многочисленным победам на международной арене.

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Мельник отметил, что воспитанницы Турчина становились победителями крупнейших турниров, завоевывали олимпийские награды, титулы чемпионок мира и Европы. Он также назвал тренера наставником и авторитетом для нескольких поколений спортсменок.

В нынешнем году исполняется 90 лет со дня рождения Турчина. Киевский Дворец спорта занимает особое место в его карьере, поскольку именно на этой арене проводил домашние матчи киевский "Спартак", который долгие годы возглавлял специалист.

Главные истории дня

Как рассказал Андрей Мельник, вопрос о присвоении Дворцу спорта имени Турчина поднимался еще после смерти тренера в 1993 году.

"Это большое признание, потому что 33 года событие не могло состояться, чтобы Дворец спорта назвали именем Турчина", – заявил президент Федерации гандбола Украины.

Он также напомнил, что единственную олимпийскую медаль Украины в игровых видах спорта принес именно гандбол. Сборная Украины завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2004 в Афинах.

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Игорь Турчин возглавил киевский "Спартак" в 1969 году. Под его руководством команда 20 раз выигрывала чемпионат СССР и 13 раз становилась обладателем Кубка европейских чемпионов.

Женская сборная СССР по гандболу, сформированная на базе киевского клуба, завоевала олимпийское "золото" в Монреале-1976 и Москве-1980, а также "бронзу" в Сеуле-1988. Кроме того, команда пять раз поднималась на пьедестал чемпионатов мира: выигрывала "золото" в 1982 и 1986 годах, "серебро" в 1975 и 1978 годах, а также "бронзу" в 1973 году.

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В 1976 году Турчин был признан лучшим тренером мира. За годы работы он подготовил 20 олимпийских чемпионов Игр 1976 и 1980 годов, а также 20 чемпионов мира турниров 1982 и 1986 годов.

Турчин умер в 1993 году во время матча Кубка европейских чемпионов. К тому моменту его считали одним из самых титулованных тренеров в истории гандбола, а его достижения были внесены в Книгу рекордов Гиннесса.