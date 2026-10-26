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Опубликована фантастическая статистика вратаря сборной Украины в матчах "Реал" – "Барселона"

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
411
Опубликована фантастическая статистика вратаря сборной Украины в матчах "Реал" – "Барселона"
Лунин успешно играет с "Барселоной"

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин накануне впервые в сезоне сыграл в основном составе мадридского "Реала". Наш соотечественник заменил в "рамке" бельгийца Тибо Куртуа, который заболел гриппом, и стал одним из героев противостояния с "Барселоной".

Мадридцы одержали выездную победу 2:1, а вратарь отметился рядом важнейших сейвов. Особо запомнился момент на 66-й минуте встречи на легендарном стадионе "Камп Ноу", когда Лунин невероятным образом отбил удар футболисты "Барселоны" с нескольких метров после подачи углового, напоминает издание Marca.

Опубликована фантастическая статистика вратаря сборной Украины в матчах ''Реал'' – ''Барселона''

Андрей Лунин во время матча

Опубликована фантастическая статистика вратаря сборной Украины в матчах ''Реал'' – ''Барселона''

Мбаппе принес победу "Реалу" в Барселоне

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Журналисты отмечают, что украинец в пятый раз принимал участие в Эль-Класико. Что интересно, в этих матча "королевский клуб" добыл четыре побед, то есть показатель успешности Лунина составляет 80%. Это больше и исторических результатов "Реала" в противостояниях с "Барселоной (107 выиграшей в 265 случаях), и показателей Куртуа, который уходил с поля триумфатором семь раз из 18 (39%).

Отметим, что после матча с "Барселоной" было опубликовано видео того, что сделал португальский тренер "Реала" с Луниным. Португалец был впечатлен одним из сейвов украинца.

Опубликована фантастическая статистика вратаря сборной Украины в матчах ''Реал'' – ''Барселона''

"Барселона" проиграла "Реалу"

Опубликована фантастическая статистика вратаря сборной Украины в матчах ''Реал'' – ''Барселона''

Андрей Лунин

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный сыграл за ПСЖ и помог команде обыграть "Барселону" в Лиге чемпионов.

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