Внука диктатора, ставшего звездой бокса, лишили медали за гнусную выходку в ринге. Видео

Внук бывшего диктатора Уганды Иди Амина, боксер Азиз Абдул, лишился серебряной медали чемпионата Африки после дисквалификации за удар соперника после гонга. В финале весовой категории до 90 кг угандиец отправил на настил египтянина Мохамеда Хоссена, когда тот уже отвернулся от него.

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Поединок состоялся в Найроби. В концовке боя Абдул вышел из клинча сразу после сигнала об окончании раунда и нанес Хоссену удар в область затылка. Египетский боксер упал на настил.

Судьи дисквалифицировали угандийца. Хоссена объявили победителем финала, причем к этому моменту Абдул уже покинул ринг. Помимо упущенной возможности завоевать "золото", боксер лишился и серебряной награды, которую должен был получить за выход в финал.

Для Абдула это уже второй крупный турнир за несколько месяцев, на котором он заканчивает выступление после дисквалификации за нарушение правил. В июле на Играх Содружества в Глазго его исключили из соревнований после четвертьфинального поединка в супертяжелом весе против англичанина Дамара Томаса.

Тогда судьи установили, что угандиец ударил соперника головой. До этого Абдул получил два предупреждения, а третье нарушение привело к досрочному завершению боя. После дисквалификации боксер раскритиковал судейство, заявив о предвзятости и расизме по отношению к африканским спортсменам.

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Абдул известен под прозвищем Ринго. Перед Играми Содружества он заявил, что намерен стать "новым королем Шотландии". Этим высказыванием он напомнил про своего деда Иди Амина, который во время правления Угандой присвоил себе титул короля Шотландии.

Иди Амин пришел к власти в Уганде в 1971 году и руководил страной восемь лет. После свержения он бежал в изгнание. Его режим связывают с гибелью сотен тысяч человек.

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