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Чемпион ОИ из РФ в истерике и со словами о "политике фашистов" потребовал наказать Канаду из-за молодежного ЧМ по хоккею

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
381
Чемпион ОИ из РФ в истерике и со словами о "политике фашистов" потребовал наказать Канаду из-за молодежного ЧМ по хоккею
Кожевников выступил против канадцев

Олимпийский чемпион Александр Кожевников набросился с оскорблениями на Канаду, после того, как власти страны решили не выдавать визы российским хоккеистам для участия на молодежном чемпионате мира. Представитель страны-агрессорки потребовал от Международной федерации IIHF разобраться с "политикой фашистов".

Об этом Кожевников в истерике заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот, выступающий за уничтожение Украины, также призвал отобрать у канадцев право на проведение молодежного ЧМ.

Россия продолжает быть забаненной в хоккее

Диктатор Владимир Путин играет в хоккей. Источник: Советский спорт

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"Это настоящая политика фашистов. Сейчас Международная федерация хоккея должна думать, что с этим делать. Было бы справедливо для всех перенести чемпионат в другую страну, если мы ищем правду. Такое нельзя позволять", – сказал Кожевников.

Напомним, на минувшей неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал IIHF вернуть российские команды в свои турниры. При этом позже стало известно, что двое судей, принимавших решение в пользу РФ, до заседания посещали Москву.

Российская сборная проиграла Чехии

Российская сборная проиграла Чехии

Вердикт CAS вызвал крайне негативную реакцию ведущих национальных команд. Многие из них объявили о том, что не станут выходить на лед в матчах с агрессорами.

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.

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