Алексей Кулеба возглавил Попечительский совет Федерации баскетбола Украины

В составе Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины произошли изменения. Алексея Кулебу и Наталию Жержерунову приняли в Исполком. Соответствующее решение было принято на заседании Исполкома ФБУ.

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Алексей Кулеба также стал председателем Попечительского совета Федерации баскетбола Украины.

На новой должности он сосредоточится на поддержке и развитии украинского баскетбола, расширении сотрудничества с партнерами, привлечении дополнительных ресурсов для реализации проектов Федерации, развитии спортивной инфраструктуры и популяризации баскетбола среди детей и молодежи.

Алексей Владимирович Кулеба – украинский государственный деятель, бывший вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины, кандидат наук по государственному управлению.

В разные годы он занимал должности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, председателя Киевской областной государственной администрации и заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Имеет значительный опыт управленческой деятельности, реализации масштабных проектов и взаимодействия с международными партнерами.

Алексей Кулеба знаком с баскетболом не только как болельщик. Он занимался этим видом спорта со школьных лет и получил звание кандидата в мастера спорта по баскетболу. Также участвовал в общественных инициативах, направленных на развитие и популяризацию баскетбола в Украине.

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Наталья Александровна Жержерунова – мастер спорта Украины по баскетболу. В 2000-2011 годах она выступала за национальную сборную Украины, а на клубном уровне защищала цвета команд ТИМ-СКУФ (Киев), Козачка-ЗАлК (Запорожье) и Донбасс (Донецк). Жержерунова четыре раза становилась чемпионкой Украины. В 2004 году ее признали лучшей баскетболисткой чемпионата Украины.

Главные истории дня

С 2011 года Наталья Жержерунова работает в Федерации баскетбола Украины. Сейчас она возглавляет департамент деятельности сборных команд Украины. В ее обязанности входят организация работы национальных сборных разных возрастных категорий, координация их подготовки и участия в официальных международных соревнованиях, а также взаимодействие с тренерскими штабами, спортивными организациями и международными баскетбольными структурами. С 2017 года Жержерунова также работает государственным тренером по баскетболу Министерства молодежи и спорта Украины. Кроме того, Наталья Жержерунова отвечает за координацию и реализацию общегосударственного проекта "Путь чемпионов".