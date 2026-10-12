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Оккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу

Елена ПавловаЕлена Павлова
Time to read2 мин
icon 42
Оккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу
Клим Лийв не только сам играл, но и воспитывал будущих спортсменов

Защищая Украину от наступления российских оккупантов, погиб киевский баскетболист Клим Лийв. О трагической утрате талантливого спортсмена и военнослужащего ВСУ сообщил двукратный чемпион НБА и бывший центровой национальной сборной Станислав Медведенко.

"Клим Лийв погиб. Он любил эту жизнь и всегда брал от нее максимум. Пришел в "Медведи" совсем ребенком, потом немного успел поработать тренером и последние годы защищал Украину с оружием в руках. Еще совсем недавно узнал, что Клим получил государственную награду, но жизнь обернулась… Покойся с миром, друг. Очень жаль", – рассказал опечаленный Медведенко в Facebook.

Оккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу

Клим Лийв. Источник: БК "Медведи"

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Лийв пришел на площадку еще ребенком и посвятил баскетболу более 20 лет. В составе киевских "Медведей" он трижды становился чемпионом Украины среди юношей. Даже вызывался в кадетскую и юношескую сборные Украины (U-16) на международные турниры.

Клим пробовал свои силы в дубле БК "Киев", защищал цвета "Львовской Политехники", Self Made и Push Team в Высшей лиге чемпионата Украины, а также "Сарны" – в Первой лиге.

Оккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу

Клим Лийв. Источник: Self Made

Оккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу

Клим Лийв. Источник: Self Made

С сезона 2024/2025 киевский баскетболист также работал детским тренером, стараясь передать свой опыт будущему поколению игроков.

В чемпионате 2024/2025 за столичную команду "Self Made" Лийв успел провести всего 4 матча в составе, в которых он набирал в среднем 8,5 очка, делал 5,5 подборов и 2,3 передачи.

Оккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу

Клим Лийв. Источник: Push Team

После чего спортсмен пополнил ряды ВСУ и с оружием в руках защищал Украину и своих родных от российских оккупантов. К сожалению, в октябре стало известно, что жизненный путь баскетболиста оборвался преждевременно...

"Лийв Клим Евгеньевич. Позывной "Самурай". Он был человеком с большим и добрым сердцем и душой. Любил баскетбол больше всего на свете и прививал эту любовь детям, преподавал и жил этим делом. Его обожали воспитанники, уважали и любили", – так отреагировала на гибель Лийва его близкая человек Ирина.

Оккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу

Клим Лийв. Источник: instagram.com/irene_sunshine_smile

Оккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу

Клим Лийв. Источник: Self Made

"Он добровольно пошел защищать нас и нашу Украину, отдав самое дорогое – свою жизнь. Война уносит лучших. Помним. Любим. Ты будешь жить в наших сердцах и в каждом отскоке баскетбольного мяча, в каждой победе твоих подопечных. Вечная память и честь Герою", – добавила Ирина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия убила чемпиона Украины по борьбе за 9 дней до его дня рождения.

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БаскетболВойна в Украинеспортсмены на войне
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