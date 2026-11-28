Британский совет по контролю за боксом официально разрешил Тайсону Фьюри продолжить подготовку к поединку с Энтони Джошуа, пишет SkySports. Решение принято после срочной проверки состояния здоровья бывшего чемпиона мира, возникшей из-за заявлений его жены Парис о возможном психическом заболевании боксера.

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Генеральный секретарь организации Роберт Смит сообщил, что Фьюри прошел все необходимые медицинские обследования и получил допуск к выступлениям. По его словам, решение было принято вечером накануне, а утром об этом уведомили промоутера боксера.

Таким образом, опасения относительно возможного отказа в выдаче лицензии не подтвердились. Британский совет не стал препятствовать участию Фьюри в запланированном поединке с Джошуа.

После первоначальных заявлений Парис Фьюри Британский совет по контролю за боксом допустил возможность отказа Тайсону в лицензии, если бы медицинская проверка выявила противопоказания для продолжения карьеры.

Ситуация возникла после выхода документального фильма Netflix о жизни и карьере Фьюри. В первоначальной версии картины его жена рассказала, что боксеру якобы диагностировали шизофрению после победы над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года.

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Впоследствии Парис отозвала свои слова. Она объяснила, что вспомнила давний разговор о состоянии мужа и неправильно использовала медицинский термин. По ее уточнению, у Тайсона никогда не диагностировали шизофрению, хотя у него наблюдались некоторые симптомы, связанные с этим заболеванием.

Netflix после получения разъяснений от семьи Фьюри внес изменения в документальный фильм.

Сам боксер ранее открыто рассказывал о психологических проблемах, с которыми столкнулся после победы над Кличко. Он признавался, что страдал от депрессии, тревожного и биполярного расстройств, а также имел проблемы с алкоголем и наркотиками.

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Поединок двух британских тяжеловесов должен пройти на стадионе Principality Stadium в Кардиффе 11 декабря. Допуск Фьюри к выступлениям снял возникшую неопределенность относительно его участия.