Официально названы супертяжи на бой за чемпионский пояс, который Усика вынудили отдать

Немецкий боксер Агит Кабайел официально проведет первую защиту титула WBC в супертяжелом весе против 42-летнего албанца Нельсона Хисы. Поединок состоится 28 ноября в Дюссельдорфе.

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Этот пояс ранее принадлежал Александру Усику. Украинец получил титул WBC в мае 2024 года после победы над Тайсоном Фьюри, а в 2026-м столкнулся с необходимостью провести обязательную защиту против Кабайела.

Немец к тому моменту владел временным титулом WBC и являлся обязательным претендентом. В марте организация указывала, что после добровольной защиты Усика следующим соперником украинца должен стать именно Агит.

Позже WBC поставил ультиматум для решения вопроса с обязательной защитой. Усик в итоге отказался от чемпионских поясов, после чего WBC 27 июня официально признал Кабайела новым чемпионом мира.

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Таким образом, Кабайел получил полноценный титул без поединка с Усиком. Немец ранее уже владел временным поясом WBC и 10 января успешно защитил его в бою с Дамианом Кныбой, победив польского боксера техническим нокаутом в третьем раунде.

Первым соперником Кабайела в статусе полноценного чемпиона станет Нельсон Хиса. 42-летний албанец начал профессиональную карьеру только в 2022 году и выиграл все 25 проведенных боев, причем 23 завершил досрочно.

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Сейчас Хиса также владеет поясом WBO Global в супертяжелом весе. Поединок с Кабайелом станет его первым боем за полноценный титул WBC.

До официального объявления встречи стороны обменивались публичными заявлениями. Хиса лично вызвал Кабайела на бой, после чего возникли разногласия относительно проведения поединка: албанец утверждал, что у него уже подписан контракт, и заявлял о готовности опубликовать его.

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Кабайел в итоге принял вызов. Немец заявил, что Хиса еще не заслужил титульный бой своими победами, однако согласился встретиться с ним.

Бой Кабайел – Хиса состоится 28 ноября в Дюссельдорфе. Для немецкого боксера это будет первая защита чемпионского пояса WBC, который он получил после ухода Усика с титульной позиции.

Напомним, 23 мая Усик победил Рико Верховена (1-1, 1 КО) техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. Кабайел вышел на ринг ибросил вызовнашему соотечественнику.

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