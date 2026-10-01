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Официально названы супертяжи на бой за чемпионский пояс, который Усика вынудили отдать

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
Официально названы супертяжи на бой за чемпионский пояс, который Усика вынудили отдать
Поединок состоится 28 ноября в Дюссельдорфе

Немецкий боксер Агит Кабайел официально проведет первую защиту титула WBC в супертяжелом весе против 42-летнего албанца Нельсона Хисы. Поединок состоится 28 ноября в Дюссельдорфе.

Официально названы супертяжи на бой за чемпионский пояс, который Усика вынудили отдать

Кабаєл битиметься з Хісою

Источник: https://www.instagram.com/queensberrypromotions

Этот пояс ранее принадлежал Александру Усику. Украинец получил титул WBC в мае 2024 года после победы над Тайсоном Фьюри, а в 2026-м столкнулся с необходимостью провести обязательную защиту против Кабайела.

Официально названы супертяжи на бой за чемпионский пояс, который Усика вынудили отдать

Наш боксер може втратити чемпіонський титул

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Немец к тому моменту владел временным титулом WBC и являлся обязательным претендентом. В марте организация указывала, что после добровольной защиты Усика следующим соперником украинца должен стать именно Агит.

Официально названы супертяжи на бой за чемпионский пояс, который Усика вынудили отдать

Агіт Кабаєл

Источник: WBC

Позже WBC поставил ультиматум для решения вопроса с обязательной защитой. Усик в итоге отказался от чемпионских поясов, после чего WBC 27 июня официально признал Кабайела новым чемпионом мира.

Официально названы супертяжи на бой за чемпионский пояс, который Усика вынудили отдать

Агіт Кабаєл

Таким образом, Кабайел получил полноценный титул без поединка с Усиком. Немец ранее уже владел временным поясом WBC и 10 января успешно защитил его в бою с Дамианом Кныбой, победив польского боксера техническим нокаутом в третьем раунде.

Первым соперником Кабайела в статусе полноценного чемпиона станет Нельсон Хиса. 42-летний албанец начал профессиональную карьеру только в 2022 году и выиграл все 25 проведенных боев, причем 23 завершил досрочно.

Официально названы супертяжи на бой за чемпионский пояс, который Усика вынудили отдать

Нельсон Хіса

Сейчас Хиса также владеет поясом WBO Global в супертяжелом весе. Поединок с Кабайелом станет его первым боем за полноценный титул WBC.

До официального объявления встречи стороны обменивались публичными заявлениями. Хиса лично вызвал Кабайела на бой, после чего возникли разногласия относительно проведения поединка: албанец утверждал, что у него уже подписан контракт, и заявлял о готовности опубликовать его.

Официально названы супертяжи на бой за чемпионский пояс, который Усика вынудили отдать

Агіт Кабаєл

Источник: WBC

Кабайел в итоге принял вызов. Немец заявил, что Хиса еще не заслужил титульный бой своими победами, однако согласился встретиться с ним.

Бой Кабайел – Хиса состоится 28 ноября в Дюссельдорфе. Для немецкого боксера это будет первая защита чемпионского пояса WBC, который он получил после ухода Усика с титульной позиции.

Напомним, 23 мая Усик победил Рико Верховена (1-1, 1 КО) техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. Кабайел вышел на ринг ибросил вызовнашему соотечественнику.

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