Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) рассмотрел доклад Мониторинговой группы о статусе отстраненных организаций. По итогам заседания положение Союза биатлонистов России и Федерации биатлона Беларуси осталось без изменений: никаких решений об отмене санкций или возвращении представителей этих стран принято не было.

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Заседание исполкома состоялось впервые после конгресса IBU, прошедшего в сентябре. Одним из вопросов повестки стал отчет Мониторинговой группы о положении двух отстраненных организаций: Союза биатлонистов России (СБР) и Федерации биатлона Беларуси.

Исполнительный комитет принял к сведению представленную информацию, но сохранил действующий статус обеих организаций. Таким образом, российские и белорусские биатлонисты по-прежнему отстранены от международным соревнованиям под эгидой IBU.

Отметим, что нейтральный статус не предусмотрен правилами IBU. В действующих регламентах нет механизма, позволяющего спортсменам из отстраненных федераций выступать в таком качестве. Это также подтверждается документами исполкома IBU.

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Для снятия ограничений установлены условия. Обе федерации должны четко дистанцироваться от войны против Украины и подтвердить, что их спортсмены и официальные лица не участвуют в деятельности национальных вооруженных сил и военных действиях.

Россия уже пыталась добиться восстановления членства. В июне 2026 года Союз биатлонистов России направил соответствующее обращение в IBU, однако после рассмотрения документов мониторинговая группа и исполком установили, что необходимые условия не выполнены.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, первоначальное решение об отстранении РФ и РБ было принято еще на Конгрессе федерации в 2022 году и связано с соображениями безопасности.