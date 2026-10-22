Официально. ''Динамо'' будут тренировать два иностранных тренера

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Многим людям вырвали сердце": Зеленский объяснил, как геноцид против украинцев в Буче повлиял на переговорную позицию Украины"Многим людям вырвали сердце": Зеленский объяснил, как геноцид против украинцев в Буче повлиял на переговорную позицию УкраиныСвитолина после разрыва с Монфисом отказалась выступать и снялась с престижного турнира в ТокиоСвитолина после разрыва с Монфисом отказалась выступать и снялась с престижного турнира в ТокиоИллюстративное изображение. Женщина со свечой как иллюстрация отключения света.Украинцев предупредили об отключениях света 23 октября: какой режим будет действоватьРоссия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семьяРоссия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семьяВладимир Путин"Убил тысячи людей": в Британии резко отреагировали на слова Уиткоффа о "гуманисте" ПутинеСолистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и послеСолистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и послеЧисленность населения Украины снова сократилась: в Институте демографии назвали цифры и причиныЧисленность населения Украины снова сократилась: в Институте демографии назвали цифры и причиныПутин поставил "главную цель" для РФ и стал посмешищем у российских болельщиковПутин поставил "главную цель" для РФ и стал посмешищем у российских болельщиковИллюстрация – бухгалтер составляет отчет, бизнес в Украине.В Украине могут закрыться до 20% ресторанов: какие новые требования должны выполнить заведенияУкраинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. ФотоУкраинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Официально. "Динамо" будут тренировать два иностранных тренера

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
306
Официально. "Динамо" будут тренировать два иностранных тренера
Специалисты уже прилетели в столицу Украины

Киевское "Динамо" пополнило тренерский штаб первой команды двумя польскими специалистами. Новыми ассистентами исполняющего обязанности главного тренера стали Даниэль Войташ и Гжегож Войтковяк, сообщила пресс-служба клуба.

Войташ имеет тренерскую лицензию PRO УЕФА. Он родился 15 июля 1982 года и начал тренерскую карьеру в 2009 году в польском клубе "Орзел Бабеница Псары".

В 2024 году специалист работал главным аналитиком сборной Польши. После этого он был ассистентом главного тренера варшавской "Легии" и "Радомяка".

Официально. ''Динамо'' будут тренировать два иностранных тренера

Динамо пополнилось двумя польскими тренерами. Источник: ФК Динамо

За время работы в польском футболе Войташ также сотрудничал с клубами "Вигры", "Сталь", "Корона", "Полония", "Одра", "Стомиль" и "Заглембе". Кроме того, он возглавлял "Скру" из Ченстоховы.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
66,5 т.
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя
66,5 т.
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя
Александр ЧекановАлександр Чеканов
12,3 т.
Маразм крепчал: Россия сыграет в форме сборной СССР в матче, который пойдет в рейтинг ФИФА
12,3 т.
Маразм крепчал: Россия сыграет в форме сборной СССР в матче, который пойдет в рейтинг ФИФА
Александр ЧекановАлександр Чеканов
10,2 т.
Бой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
10,2 т.
Бой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса

Вторым новым помощником стал Гжегож Войтковяк, бывший футболист сборной Польши. Он родился 26 января 1984 года и в составе "Леха" из Познани становился чемпионом Польши.

Официально. ''Динамо'' будут тренировать два иностранных тренера

Даниэль Войташ. Источник: ФК Динамо

После завершения игровой карьеры летом 2021 года Войтковяк сразу перешел к тренерской работе. Сначала он помогал тренировать юношескую команду "Леха" до 19 лет, а затем возглавил ее.

С января по май 2024 года поляк входил в тренерский штаб первой команды "Леха" в качестве ассистента главного тренера. С мая 2024-го по апрель 2026 года он руководил резервной командой клуба.

Официально. ''Динамо'' будут тренировать два иностранных тренера

Гжегож Войтковяк. Источник: ФК Динамо

Одновременно с приходом двух польских специалистов тренерский штаб "Динамо" покинул Олег Венглинский.

Как сообщал OBOZ.UA, Игорь Костюк покинул пост главного тренера "Динамо". Руководство столичного клуба после разгромного поражения от житомирского "Полесья" приняло решение о прекращении сотрудничества со специалистом.

Президент "Динамо" Игорь Суркис назначил исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба польского специалиста Мацея Кендзьорека. 46-летний тренер будет руководить командой как минимум до следующего матча чемпионата Украины против "Кудривки".

Похожие темы
ФК Динамо КиевИгорь КостюкИгорь Костюк
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники