Официально. ''Динамо'' будут тренировать два иностранных тренера

Киевское "Динамо" пополнило тренерский штаб первой команды двумя польскими специалистами. Новыми ассистентами исполняющего обязанности главного тренера стали Даниэль Войташ и Гжегож Войтковяк, сообщила пресс-служба клуба.

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Войташ имеет тренерскую лицензию PRO УЕФА. Он родился 15 июля 1982 года и начал тренерскую карьеру в 2009 году в польском клубе "Орзел Бабеница Псары".

В 2024 году специалист работал главным аналитиком сборной Польши. После этого он был ассистентом главного тренера варшавской "Легии" и "Радомяка".

За время работы в польском футболе Войташ также сотрудничал с клубами "Вигры", "Сталь", "Корона", "Полония", "Одра", "Стомиль" и "Заглембе". Кроме того, он возглавлял "Скру" из Ченстоховы.

Вторым новым помощником стал Гжегож Войтковяк, бывший футболист сборной Польши. Он родился 26 января 1984 года и в составе "Леха" из Познани становился чемпионом Польши.

После завершения игровой карьеры летом 2021 года Войтковяк сразу перешел к тренерской работе. Сначала он помогал тренировать юношескую команду "Леха" до 19 лет, а затем возглавил ее.

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С января по май 2024 года поляк входил в тренерский штаб первой команды "Леха" в качестве ассистента главного тренера. С мая 2024-го по апрель 2026 года он руководил резервной командой клуба.

Одновременно с приходом двух польских специалистов тренерский штаб "Динамо" покинул Олег Венглинский.

Как сообщал OBOZ.UA, Игорь Костюк покинул пост главного тренера "Динамо". Руководство столичного клуба после разгромного поражения от житомирского "Полесья" приняло решение о прекращении сотрудничества со специалистом.

Главные истории дня

Президент "Динамо" Игорь Суркис назначил исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба польского специалиста Мацея Кендзьорека. 46-летний тренер будет руководить командой как минимум до следующего матча чемпионата Украины против "Кудривки".