Сборная Украины возвращается к битве за баскетбольный чемпионат мира 2027. Прямо сейчас мы мировые звезды: как следует разгромили сильную Грецию и обыграли Черногорию во время первого окна отбора, благодаря чему закрепились на вершине таблицы. На этой неделе стартует вторая часть квалификации – и у нас есть все шансы громко заявить о своих планах выиграть группу. Тем более тренер Багатскис прямо говорит именно о такой цели. Способна ли сборная на это? С кем играем? И чего ждать от ноябрьского окна отбора? Рассказывает OBOZ.UA.

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Первая часть этапа была сенсационной

Мужская сборная Украины в августе сотворила двойную сенсацию: не только одержала 2 победы в стартовых матчах, но и обыграла тех, кого никогда не побеждала. Сначала была разгромлена значительно более сильная Греция (82:76), а затем на выезде мы победили Черногорию (98:89). Благодаря этому желто-синие набрали важные 4 очка и получили преимущество над Испанией – мы единолично возглавили таблицу.

Сегодня наша команда начинает подготовку в Порту. Три месяца назад украинцы сотворили сенсацию, ведь Греция опережала нас аж на 25 позиций. Но команда Айнарса Багатскиса после преодоления двух стадий уже ничего не боится, поэтому с таким же настроем отправляется на второй сбор. По мнению FIBA, Украина вполне может рассчитывать на две победы в ноябре, а при определенном раскладе даже одно поражение может обеспечить украинцам путевку в Катар уже сейчас. Что для этого нужно?

Вторая часть – (не)аутсайдеры?

Первым соперником будет Португалия. Тамошние СМИ пишут, что Украина – лидер в отличной форме, а также называют нас главным испытанием в борьбе за исторический дебют на ЧМ. Наши баскетболисты сильнее в подборах в целом, передачах и блок-шотах, однако нужно быть готовыми к перехватам и подборам под своим кольцом, которые соперник традиционно использует лучше. Больше всего игроков взяли из "Порту", а усиливают команду легионеры из чемпионатов Испании и Франции – Уильямс, да Силва, Лисбоа и Бриту.

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Вторая игра – против Черногории. В отличие от португальцев, они страдают от ограниченного выбора: Митрович не может рассчитывать на Дробняка, а двое ключевых разыгрывающих – Йоги и Иванович – под вопросом. Следует быть внимательными к атакующим игрокам, ведь возвращаются Симонович, Илич и Радончич. Вероятно, тренер даст игровое время и двум молодым звездам из европейских грандов, ожидаем выхода Фантича и Гулича. Первый матч у них будет против Испании, он определит судьбу борьбы за первую тройку. Поэтому Украина может получить злую команду, настроенную грызться. По статистике мы превосходим почти во всем, нужно просто быть внимательными в защите, ведь в подборах под кольцом черногорцы еще опаснее.

Главные истории дня

Хорошо, что вызван Ковляр – абсолютный лидер по очкам в игре (19.6). Именно он будет одним из ключевых игроков при решении атакующих задач. Украина может смелее страховаться в краске и провоцировать обоих соперников на дальние броски. У нас залетает 34% трехочковых, а из зоны точность составляет 51%, со штрафных – 78%. Поэтому при условии шаткого финального отрезка можно будет искать тактические фолы.

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Заявка уже сформирована

Традиционно баскетбольная сборная не может быть представлена в полном составе. Из-за травм нескольких игроков, важных для своих клубов, вызвать их не удалось, поэтому им срочно искали замену. Финальную заявку Украины объявили 18-го ноября. В нее вошли 13 представителей одного украинского ("Харьковские Соколы") и 9 зарубежных клубов из Испании, Черногории, Литвы, Румынии, Польши, Италии и Азербайджана:

Защитники: Максим Шульга, Александр Ковляр, Егор Сушкин, Илья Тиртышник;

Форварды: Алексей Соловьев, Александр Липовой, Александр Кобзистый, Артем Ковалев, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист;

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Центровые: Ростислав Новицкий, Дмитрий Скапинцев.

Думаю, для ребят это серьезный шаг, особенно для Соловьева – для него это будет новый вызов. Также сыграет Липовой, который возвращается в сборную после того, как летом не мог играть по семейным обстоятельствам. Возможно, к этому составу добавится еще один игрок, но пока не будем об этом говорить … Будем решать задачи, которые перед нами стоят. Первые шаги мы сделали еще на предыдущих этапах – продолжим в том составе, который есть сейчас Айнарс Багатскис Тренер "Киев-Баскет"

При этом состав мог быть сильнее, но из-за травм набор игроков в некотором смысле необычный. Сбор пропустит форвард Ткаченко, травмированный в матче Латвийско-эстонской лиги. В заявке есть Войналович, но его готовность к выступлениям под вопросом. И можно было бы меньше думать о травмах, если бы не система подсчета.

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Наша таблица – самая сложная в мире

Баскетбольное правило, согласно которому очки из первого раунда квалификации сохраняются на второй раунд, очень мешает. Украина вступила в него, имея 10 очков – после двух побед в копилке уже 14. Но есть еще одно сложное правило – проигравшие тоже получают баллы. Поэтому у Украины 6 побед и 2 поражения (12 за победы и 2 за поражения), а у занимающей последнее место прямо сейчас Черногории 12 (8+4).

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И вот между нашими сборными всего 2 очка разницы! На сегодняшний день ни одна команда еще не гарантировала себе путевку в Катар, и каждый ноябрьский матч критически важен. Такая сложная ситуация только у нас: в группе L французы опережают эстонцев на 4 балла, а еще в двух группах – отрыв в 5 очков (Израиля от лидера Германии и Исландии от топовой Турции). И только наши 6 команд идут настолько плотно, что последняя может стать первой всего за две игры. Более того, такой плотности нет ни в одной из мировых федераций, где тоже продолжается отбор на ЧМ-27!

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Когда смотреть ноябрьские игры?

Второй этап отбора является завершающим, и в нем остается еще 2 стадии. Во время ноябрьского окна сначала играем на выезде с Португалией, 26-го ноября в 21:00, а номинально домашний матч против Черногории проведем 29-го числа в 18:30. Обе встречи покажет Суспильне. Завершающие игры квалификации на баскетбольный чемпионат мира пройдут через три месяца, когда нас будут ждать Греция и Португалия. Из шести участников отбора в финальную часть турнира проходят первые три (12 от Европы). Сам ЧМ в Катаре начнется в августе.