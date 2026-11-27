Центровой сборной Украины по баскетболу Дмитрий Скапинцев разобрал причины поражения нашей команды от Португалии (90:95) в квалификации чемпионата мира-2027. Бигмен испанского клуба "Лейма Корунья" набрал 14 очков и сделал 5 подборов, но в целом борьба под щитами, особенно под своим, далась "сине-желтым" крайне тяжело.

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"Они дали нам хороший бой, а мы, считаю, не нашли достойного ответа на это. Дали им почувствовать игру. С первых минут они забили хорошие броски, и неважно, открытые или тяжелые. Они почувствовали этот кураж, и дальше нам было уже сложно что-то сделать", – считает Дмитрий.

"Дальше нужно было постоянно навязывать португальцам эту борьбу, останавливать их. Потом, когда они немного подсели по игре, начали промахиваться, у нас начались проблемы с подборами. Мы проиграли очень много подборов под своим кольцом в первую очередь, когда много очков они набрали со второго шанса. В такой ситуации очень трудно рассчитывать на победу", – рассказал Скапинцев.

При этом Португалия визуально не сильно превосходила Украину в росте. И центровой подтвердил, что проблема с подборами связана не с этим: "Они не превосходили нас ни в чем. Но мы просто сразу не ответили на их борьбу так, как нужно было. Как говорит тренер, недостаточно физически играли. Дело не в том, что мы что-то тактически неправильно сделали. Подборы – это желание, это борьба".

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"Не давили ли разговоры о том, что мы вплотную приблизились к попаданию на чемпионат мира? Конечно, чувствуется ответственность за результат. Но у нас очень хорошее положение. И соперники, могу сказать, нам по силам. Эту игру с Португалией нужно было забирать, но что есть, то есть", – признался бигмен.

Дмитрий также отметил, на чем делал акценты главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис на последней минуте встречи: "Нам нужны были быстрые очки. Желательно трехочковые. Но мы так и не нашли открытый бросок".

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