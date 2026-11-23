Нападающий сборной Украины Артем Добвик с большой долей вероятности уже в зимнее трансферное окно вернется в чемпионат Испании, в котором он становился лучшим бомбардиром в сезоне 2023/24, выступая за "Жирону". 29-летний форвард так и не смог закрепиться в итальянской "Болонье", за которую он выступает на правах аренды.

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Об этом информирует радио Candera SER. По данным журналистов, Довбик уже дал согласие на преход в "Валенсию", которая занимает 16 место в турнирной таблице Ла Лиги. При этом трансфер зависит от решения "Болоньи" и "Ромы", которой принадлежит контракт нашего соотечественник.

Соглашение между "россоблю" и "волками" было заключено до конца сезона. По условиями контрата, "Валенсия" должна будет заплатить за аренду украинца полтора миллиона евро, а также взять на себя половину его зарплаты, которая состовляет пять миллионов в европейской валюте.

Довбик перебрался в "Болонью" по инициативе тренера Доменико Тедеско, однако тот был отправлен в отставку еще в сентябре. Артем не смог сработаться с новым наставником команды Раффаэле Палладино, который не раз высказывал недовольство работой нападающего на тренировках. Также на игрока не рассчитывает наставник "Ромы" Джанпьеро Гасперини.

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Как сообщал OBOZ.UA, "Болонья" нашла повод в высокой зарплате Артем Довбика, чтобы досрочно избавиться от украинца.

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