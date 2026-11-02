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"Однозначно выиграю": американский чемпион дерзко отреагировал на вызов Усика

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Однозначно выиграю": американский чемпион дерзко отреагировал на вызов Усика
Бенавидес ответил Усику

Объединенный чемпион мира в тяжелом весе Давид Бенавидес (32-0, 25 КО) с восторгом отреагировал на возможность подраться с Александром Усиком (25-0, 16 КО). Наш соотечественник анонсировал смену дивизиона и назвал американца идеальным для себя соперником.

В интервью DAZN Бенавидес отметил невероятные успехи украинского боксера на профессиональном ринге. 29-летний тяжеловес из Финикса принял вызов Усика и пообещал его победить после того, как 5 декабря подерется с чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) Михалом Чесляком.

''Однозначно выиграю'': американский чемпион дерзко отреагировал на вызов Усика

Усик с украинским флагом

''Однозначно выиграю'': американский чемпион дерзко отреагировал на вызов Усика

Давид Бенавидес. Источник: Instagram Давида Бенавидеса

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"Для меня большая честь, что Александр Усик вообще рассматривает меня в качестве соперника для своего последнего боя. У него была выдающаяся карьера, но я однозначно выиграю у Александра Усика. И, знаете, я и сам готов подняться в весе и принять этот вызов. Это будет серьезное, просто колоссальное испытание для меня, но, как я уже говорил, я на все 100% уверен в себе и своих навыках. Так что я готов встретиться с кем угодно, кто встанет у меня на пути. И поединок проти Усика, возможно, войдет в историю как один из величайших боев всех времен", – сказал Бенавидес.

Отметим, что в 2018 году Усик победил россиянина Мурата Гассиева (34-2, 27 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. После этого украинец поднялся в королевский дивизион, где дважды объединял все пояса.

''Однозначно выиграю'': американский чемпион дерзко отреагировал на вызов Усика

Усик победил Гассиева в 2018 году.

''Однозначно выиграю'': американский чемпион дерзко отреагировал на вызов Усика

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