Лига чемпионов уже готовится к возвращению после паузы на матчи сборных. "Шахтер" находится на границе зоны стыковых матчей и зоны вылета, но впереди еще много игр, чтобы это исправить. В то же время есть другой вопрос – а где мы в условной таблице стоимости? Можно ли сказать, что этот параметр тоже демонстрирует силу команды? И действительно ли сотни миллионов долларов могут принести результат в ЛЧ? Рассказывает OBOZ.UA.

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Пятерка самых дорогих – 7 млрд евро!

Не новость, что все самые дорогие команды мира стабильно участвуют в Лиге чемпионов. Однако новый формат турнира изменил расклады и лишил их очевидного лидерства, которое было бы в группах по четыре команды. Например, 5-я по стоимости команда ЛЧ была лидером в группах по четыре команды, но в общей таблице пока отстает. "Барселона" оценивается в 1.3 млрд евро, оставаясь немного позади в большом зачете. Выше нее в списке ПСЖ (1.4 млрд евро), но команда Энрике остается лидером после четырех туров, удерживая и первенство по голам (20:5). Остальная тройка по стоимости – "Арсенал" (1.4), "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" (оба по 1.5 млрд евро).

Тогда как реальная таблица решила иначе. "Арсенал" остается третьим с десятью очками, "Реал" тоже в топе, тогда как "Сити" лишь седьмой, пропустив в топ-5 команду из Комо! Подопечные Фабрегаса, которые в этом году дебютировали в Лиге чемпионов, стоят 568 миллионов евро, на их счету победа над МЮ и полностью разгромленный "Ланс" с выездным рекордом 1:9! Да, главная проверка для итальянцев еще впереди, но они уже многое сделали, чтобы почти гарантировать себе евровесну.

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"Шахтер" находится далеко позади

Где в этом списке украинский "Шахтер"? В общей таблице донецкая команда занимает 21-е место, вплотную к зоне вылета, и каждое очко и каждый гол уже на этом этапе ощутимо влияют на положение. По стоимости дела… еще хуже: 29-я строчка! Подопечные Турана, по версии Тransfermarkt, оцениваются в 197 млн евро, это 34 игрока, средняя стоимость которых составляет 5.8 миллиона. Самые дорогие футболисты в составе – Элиас (15), Алиссон (13), Матвиенко (12), Марлон Гомес (12) и Изаке (11). Наиболее влиятельные игроки стоят меньше: например, Педриньо, ставший движущей силой горняков в ЛЧ, стоит 10 млн евро, за топ-бомбардира Мендосу просят всего три, а за Ризныка – 8 млн евро.

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С одной стороны, в таблице наш клуб выше "Атлетико", "Наполи" и "Порту", но по стоимости нас обошли даже такие аутсайдеры, как "Ланс" (243), "Фейеноорд" (245) и "Лейпциг" (515), хотя все они ниже нас на этапе лиги. Что говорить, если даже абсолютный новичок и, казалось бы, главный аутсайдер "Викинг" поджимает "Шахтер" в общей таблице, а в его первом сезоне уже есть запись о ничьей 3:3 с "Баварией", одним из фаворитов ЛЧ! А эта команда стоит 56 миллионов евро, почти столько же, сколько и стартовый состав украинской команды.

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А что с нашими соперниками?

Давайте сравним 197 миллионов евро "Шахтера" со всеми нашими соперниками. ПСВ с первого тура (1:1) получил от Тransfermarkt оценку в 307 млн евро, тянут его Пепи и Дест, 30 и 22 миллиона соответственно. АЕК – единственный клуб, который мы пока обыграли со счетом 3:1, – оценили в 86 млн евро. "Интер" (1:0) стал первым действительно дорогим оппонентом – 738 миллионов. Последним на сегодня соперником стал "Спортинг" (1:0), который оценили в 413 млн евро. Из тех, кто остался, – "Фенербахче" (261), "Слован" (38) и уже упомянутый "Лейпциг" (515). Ну и топ-соперник в конце этапа лиги – "Реал" и его полтора миллиарда евро, которые ставят сливочных на самую вершину таблицы стоимости.

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Почему эти оценки ни на что не влияют?

Рыночная стоимость составов – это финансовый, маркетинговый и инвестиционный потенциал, а не реальность на поле. Тем более эта цифра нередко зависит от возраста, срока контракта и важности для рынка, а не для спорта. Посмотрите на того же Роналду, который давно играет за пределами Европы и поссорился со сборной Португалии. Transfermarkt оценивает Криша всего в 10 миллионов, но футболист близок к невероятному достижению – 1000 голов, что невозможно подчеркнуть никаким ценником. Посмотрите и на престижность лиг – на вершине списка представители топовых чемпионатов Европы, которые порой могут получать свою оценку искусственно, из-за более высокой платежеспособности внутреннего рынка. Дорогой состав – это еще и финансовые возможности владельцев, которые хаотично скупают игроков с громкими именами. Те могут просто сидеть на скамейке, но общую стоимость повышают.

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В Лиге чемпионов на примере "Викинга", ЛАСКа или "Комо", которые пополняют свою казну миллионами только благодаря огромному количеству футболистов. Одна или две случайные победы в ЛЧ возможны, особенно под конец группового этапа. Но уже сейчас эти команды громко заявили о себе и могут бороться даже за зону стыковых матчей, а у "Комо" есть реальный шанс на прямую квалификацию. Так же и середняк "Бетис", который стоит всего 258 млн евро, но в таблице он выше "Баварии", "Ромы" и "Манчестер Юнайтед". На бумаге клуб может быть в разы дешевле грандов и очевидных фаворитов, но они взаимозависимы. Если кто-то выпадет, стартовая одиннадцатка не будет страдать, на свободное место выйдет кто-то более-менее равный. А вот те же "Барселона", ПСЖ или "Сити" могут ощутимо потерять в ключевой момент.

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Осталось 4 решающие игры

5-й тур ЛЧ уже близко: 25 ноября пройдет номинально домашний матч против "Фенербахче". Далее в продолжение Лиги чемпионов у горняков запланирована игра со "Слованом" 9 декабря, и это последний удобный матч, потому что затем УПЛ завершается противостоянием с "Кудровкой" – и все. Потом у Турана целый месяц на подготовку к январским играм – "Лейпциг" и "Реал" сыграют с разницей в неделю. Как ни странно, победы в этих матчах могут повысить стоимость. Дожмут до 200 млн евро?