Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко разочаровано оценил результаты национальной команды в розыгрыше Лиги наций. Легендарный форвард отметил, что болельщики рассчитывали увидеть подопечных Андреа Мальдеры выше третьего место в группе, которые они в итоге заняли.

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Об этом Шевченко заявил в комментарии официальному сайту УАФ. Глава украинского футбола при этом отдельно подчеркнул, что своей игрой наша сборная не заслужила получить путевку в элитный дивизион на будущий розыгрыш Лиги наций, в котором она играла лишь один раз в истории турнира.

"Завершился первый соревновательный этап под руководством нового главного тренера. Андреа Мальдера и его штаб приобрели немало опыта в непростых кадровых условиях и одновременно дали возможность новым игрокам дебютировать за сборную Украины. Это важно для построения команды. К сожалению, команде не удалось выполнить турнирную задачу в Лиге наций. Объективно говоря, наша сборная сейчас находится именно в том дивизионе, которого заслуживает. Перед тренерским штабом и футболистами по-прежнему стоит задача выйти на Евро", – отметил Шевченко.

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Накануне сборная Украины добыла трудную победу над командой Грузии, забив самый быстрый гол в официальных матчах, и сохранила прописку в дивизионе В на следующий розыгрыш Лиги наций.

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