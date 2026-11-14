Обложилась льдом и договорилась с австралийцами: как украинская чемпионка ''выживала'' в Сенегале и какое решение помогло выиграть ''золото''

Чемпионка Юношеских Олимпийских игр-2026 в метании молота Милания Кохан повторила достижение своего брата Михаила, который выигрывал эти соревнования в 2018 году. В Сенегале украинка трижды отправила снаряд за отметку 70 метров, установив личный рекорд – 71,27 м. И даже в условиях невероятной африканской жары золотая медалистка из Запорожья находила способы хорошо отдыхать и восстанавливаться, одолжив у австралийцев два вентилятора.

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"Нужно было метать далеко, чтобы сразу оставить соперницу из Китая позади. Все получилось на адреналине: скоростной круг, все очень хорошо сработало с моим снарядом. Потому что на соревнованиях все снаряды были новые, а я привезла свой. Поэтому соперниц не подпустила", – раскрыла секрет своего успеха в Дакаре 17-летняя спортсменка.

"Хотелось больше выиграть и повторить достижение Михаила, потому что он уже завоевывал юношеское олимпийское "золото" в Буэнос-Айресе. И я тоже продолжила спортивную династию семьи Кохан", – пошутила после финала счастливая Милания.

Благодаря своей изобретательности Кохан смогла хорошо адаптироваться к жаре в олимпийской деревне: "Я договорилась с австралийцами и одолжила у них два вентилятора. Поставила их рядом с собой, намочила одеяло, а отец принес лед. Обложилась им и нормально себя чувствовала, ночью даже было прохладно. Подошла к старту, можно сказать, свежей".

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"Михаил предлагал купить палатку и ночевать на улице, но я отказалась из-за риска малярии и комаров", – с юмором ответила Милания в комментарии для НОК.

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А свою победу Кохан посвятила украинским защитникам и защитницам и родному Запорожью, которое просто страдает от жестоких атак врага.

"Хочу поблагодарить наши Вооруженные силы за то, что защищают нас и дают возможность выступать на международной арене в Дакаре. Эту награду я посвящаю нашему украинскому народу, который болел за меня. Запорожье, Малый рынок – спасибо за поддержку! Также благодарю свою семью: отца, брата и маму. Мама, я тебя люблю!", – отметила Милания.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 июля Милания завоевала золотую награду юношеского чемпионата Европы по легкой атлетике U18 в итальянском Риети. Украинка в решающей попытке установила личный рекорд и показала лучший результат сезона в Европе среди спортсменок своей возрастной категории.

Символично, что в Италии Милания также продолжила семейную спортивную традицию. Ее старший брат Михаил Кохан ранее также становился чемпионом Европы U18 по метанию молота, выиграв турнир 2018 года в венгерском Дьере.