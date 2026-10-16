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Во сколько бокс Дюбуа – Уордли 2: время начала чемпионского боя

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 120
Во сколько бокс Дюбуа – Уордли 2: время начала чемпионского боя
Дюбуа и Уордли проведут реванш

Чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (23-3, 22 KO) по версии Всемирной боксерской организации (WBO) проведет защиту своего титула в реванше против соотечественника Фабио Уордли (20-1-1, 19 KO). В мае соперники выдали яркий поединок, который завершился победой обладателя пояса техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего его оппонент активировал опцию о втором противостоянии. Британцы разделят ринг в субботу, 17 октября, на стадионе О2 Arena в Лондоне.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЮБУА – УОРДЛИ

Украинские любители бокса смогут наблюдать прямой эфир боя на видеоплатформе DAZN. Трансляция будет доступна по разовой подписке за 913 гривен. Также показ поединка входит в месячный тарифный план сервиса.

Во сколько бокс Дюбуа – Уордли 2: время начала чемпионского боя

Даниель Дюбуа и Фабио Уордли на дуэли взглядов. Источник: Queensberry Promotions

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ВО СКОЛЬКО ДЮБУА – УОРДЛИ

Чемпионское противостояние двух боксеров из Великобритании станет главным событием шоу в Лондоне. Выход соперников на ринг запланирован на 00:30 ночи воскресенья, 18 октября, по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА ДЮБУА – УОРДЛИ

Фаворитом боя считается Дюбуа. Ставки на победу действующего обладателя титула принимаются с коэффициентом 1,30. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех Уордли достигают уровня 3,75.

Во сколько бокс Дюбуа – Уордли 2: время начала чемпионского боя

Даниель Дюбуа. Источник: Queensberry Promotions

Во сколько бокс Дюбуа – Уордли 2: время начала чемпионского боя

Фабио Уордли. Источник: Queensberry Promotions

При этом аналитики не сомневаются в том, что поединок завершится досрочно и не пройдет всю дистанцию в 12 раундов. Соответствующее событие представлено индексом 1,25.

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