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Ноль мест для зрителей и горы вокруг. Откуда взялось самое известное футбольное поле посреди воды в Норвегии

Артём Россинский
Артём Россинский
Time to read5 мин
icon 1,5 т.
Ноль мест для зрителей и горы вокруг. Откуда взялось самое известное футбольное поле посреди воды в Норвегии
Рыбацкий посёлок и его поле стали магнитом для всего мира

Сыграть в футбол в необычном месте — мечта многих. А если это будет самый известный стадион на скале посреди моря? Именно такой вы наверняка видели на фото из Норвегии, возле маленькой деревни. Но зачем нескольким сотням людей понадобилось собственное поле далеко за Полярным кругом, где зимой невозможно увидеть мяч без фонаря? И почему там хотят провести матч мировые гранды? Рассказывает OBOZ.UA.

Что это за местность?

Деревня Хеннингсвер (Henningsvær в оригинале) расположена в рыболовецком регионе Норвегии. Это населенный пункт с населением 507 человек на севере скандинавской страны, на побережье Атлантического океана, на нескольких небольших островах Лофотенского архипелага. В 100 километрах по воде находится первая из известных широкой публике локаций — город Буде, где базируется одноимённый участник еврокубков. Там же находятся ближайший крупный аэропорт и морской порт. Из столицы Осло придется за сутки преодолеть полторы тысячи километров на автомобиле — и это если на пароме, ведь по суше путь длиннее и добраться можно только через Швецию, такова специфика местных фьордов.

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Ноль мест для зрителей и горы вокруг. Откуда взялось самое известное футбольное поле посреди воды в Норвегии

Поселок Хеннингсвер с высоты птичьего полёта. Источник: Википедия

Деревня площадью 0,3 квадратных километра, жители зарабатывают на жизнь рыбной ловлей, а попасть туда можно только через единственный мост. Но это никогда не останавливало заядлых туристов — все очень хотят увидеть, как выглядит изюминка аутентичного футбола. Журналисты и гости пишут, что там пахнет соленым морским воздухом и рыбой, ведь вокруг вода, очень колоритные домики рыбаков и вот такие конструкции для сушки рыбы. Да, хотелось развивать спорт и местный футбол. Но зачем им целый стадион?

Ноль мест для зрителей и горы вокруг. Откуда взялось самое известное футбольное поле посреди воды в Норвегии

Конструкции для сушки рыбы — прямо рядом с полем. Источник: Life in Norway

Почему посреди воды?

Ответ предельно банален – больше негде. Поселок расположен на группе островов, где все плотно застроено. Ближайшее футбольное поле находится в 20 километрах, каждый день возить ребенка на секцию так далеко будет сложно. И когда возникла необходимость в спортивном развитии общины – решили построить собственный стадион. Нашли холм на острове Хелландсейя — обычную скалу посреди воды. Но чтобы обустроить футбольное поле, пришлось взорвать её динамитом и выровнять с помощью тяжёлой техники.

С бюрократической точки зрения мы не можем назвать это место стадионом — нет ни трибун, ни достаточной инфраструктуры. По регламенту ФИФА тоже несоответствие: 100 на 57 метров, что меньше размеров для проведения официальных матчей. Поэтому эта площадка используется исключительно для любительского футбола, но очень активно. Используется исключительно искусственный газон, ведь трава из-за сурового арктического климата за Полярным кругом не растет, а постоянные брызги соленой воды из океана во время шторма уничтожают любую экосистему для газона.

Ноль мест для зрителей и горы вокруг. Откуда взялось самое известное футбольное поле посреди воды в Норвегии

Здесь играют дети и местная любительская команда. Источник: Жизнь в Норвегии

Поле принадлежит местной любительской команде "Хеннингсвер". Местные дети — а это и мальчиковые, и девчачьи команды — регулярно приезжают на тренировки. Занятия проводятся так часто, что в теплое время года найти свободный час почти невозможно. Местная команда также участвует в соревнованиях на этом поле в локальных норвежских турнирах, преимущественно в формате 7х7.

Трибун нет, а за мячом приходится бегать в океан

Географическое положение — особенность поселка Хеннингсвер. Летом там можно играть хоть весь день, почти не включая фонари, потому что такое северное место в полярный день буквально залито солнцем и можно отдать точный пас хоть в два часа ночи. А вот зимой наоборот: когда тьма окутывает весь город, более 35 дней солнца не бывает вообще. Круглосуточную тьму рассеивают 6 прожекторов для освещения поля. Да и просто оцените, какая красота вокруг — там действительно хочется сыграть в главную игру планеты! Именно эта природа постоянно привлекает крупные команды провести хотя бы один матч посреди норвежской зимы.

Ноль мест для зрителей и горы вокруг. Откуда взялось самое известное футбольное поле посреди воды в Норвегии

Зимой поле может полностью покрыться снегом. Источник: Жизнь в Норвегии

Ноль мест для зрителей и горы вокруг. Откуда взялось самое известное футбольное поле посреди воды в Норвегии

Вид на поле сверху. Источник: Википедия

Ноль мест для зрителей и горы вокруг. Откуда взялось самое известное футбольное поле посреди воды в Норвегии

Поле построили на юге большого острова. Источник: Википедия

Это необычайно фотогеничное поле само по себе стало туристической достопримечательностью и главной изюминкой не только рыбацкой деревни, но и всего севера Норвегии. А поле и этот клубный дом стали центром жизни всей общины. Но когда мы писали, что трибун нет, их действительно нет! С трех сторон — скалы, справа — океан, туалет и домик для переодевания. Как-то устроили парковку и кусочек асфальта — именно там вы можете понаблюдать за игрой. Опытные болельщики (фактически все 507 жителей за исключением футболистов) берут с собой раскладные стулья и могут устроить даже целый пир, чтобы не замерзнуть на открытом воздухе.

Ноль мест для зрителей и горы вокруг. Откуда взялось самое известное футбольное поле посреди воды в Норвегии

Хеннингсвер стал всемирно известен благодаря своему необычному полю посреди океана. Источник: Жизнь в Норвегии

Предотвратить опасную атаку выносом в аут не получится, потому что действует правило, как во дворе: кто выбил — тот и побежал. Есть несколько вариантов, куда бежать: либо 30 метров к воде, либо во все остальные стороны, куда-нибудь в кусты мха. Для смельчаков по периметру установили сетку, но клуб закупил мячей в избытке — ведь кто из нас не любил ударить изо всех сил в нужный момент?

Стадион в Хеннингсвере — романтическое место. Для мировой славы не обязательно иметь многотысячные трибуны или принимать официальные матчи высочайшего уровня. Созданное для детей поле превратилось в глобальный магнит. Совместив инженерию, изобретательность и желание играть в футбол, там превратили любительский футбол в главное поле планеты, ради которого не жалко преодолеть тысячи километров по суровым норвежским землям.

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