Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер решил прекратить отношения с женой Аникой всего через несколько дней после рождения их второго общего ребенка. Теперь 40-летнего футболиста заметили в Бразилии в компании 23-летней девушки, которую немецкие медиа называют его новой избранницей и связывают с ним уже на протяжении нескольких месяцев.

Видео дня

Как сообщает австрийское издание OE24 со ссылкой на публикацию немецкой газеты Bild, Нойер отправился в Южную Америку во время восстановления после травмы стопы. По информации журналистов, поездку футболист согласовал с клубом, а компанию ему составила 23-летняя физиотерапевтка.

15 ноября голкипер первым классом прилетел в Рио-де-Жанейро, после чего перебрался на курорт Бузиус. Там Нойер и его спутница поселились в одном из люксов курортного комплекса Zendaya Resort. Пара провела на территории отеля несколько дней, посещая бассейн и тренажерный зал.

В сети также распространилось видео, на котором футболист передвигается вместе с молодой брюнеткой на скутере Vespa.

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До этого их заметили возле ресторана McDonald's. Именно эти кадры привлекли внимание пользователей социальных сетей.

По сведениям Bild, знакомство Нойера с девушкой не ограничивается недавней поездкой в Бразилию. Еще в конце сентября они вместе отдыхали на Сицилии, в городе Пачино. 2 октября сотрудник местного фитнес-клуба опубликовал в соцсетях совместные фотографии футболиста и его спутницы.

Главные истории дня

Особое внимание немецкие журналисты уделили семейной ситуации вратаря. Его жена Аника в конце августа родила второго сына. По данным Bild, еще через несколько дней после появления ребенка на свет Нойер сообщил супруге, что не намерен продолжать их брак.

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При этом, как утверждает издание, Аника знала о появлении в окружении мужа новой знакомой. В семье уже воспитывался двухлетний сын Лука, а теперь супругам предстоит решать вопросы, связанные с воспитанием двоих маленьких детей.

Еще в июне Аника вместе с сыном и матерью футболиста ездила в США, чтобы поддержать Нойера во время чемпионата мира по футболу. Тогда она была беременна их вторым ребенком.

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Сейчас Аника вместе с детьми продолжает жить на вилле футболиста на берегу озера Тегернзе. По информации Bild, женщина подыскивает новое жилье в Грюнвальде, пригороде Мюнхена.

Сам Нойер после возвращения из Бразилии должен продолжить восстановление и тренировки на базе "Баварии" на Зебенерштрассе.