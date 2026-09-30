Новый участник и изменения в правилах: стартует новый сезон Суперлиги GGBET

1 октября начинается новый сезон мужского Чемпионата Украины по баскетболу Суперлига GGBET. В этом году турнир возвращается к полноценному классическому формату, а состав участников пополнился новой командой.

Видео дня

В чемпионате представлены 10 участников: действующий чемпион "Днепр", "Киев-Баскет", "Харьковские Соколы", "Черкасmrb Мавпы", "Ривне", "Прикарпатье-Говерла", "Нико-Баскет", "Запорожье", "Хмельницкий" и "Волынь". БК "Хмельницкий" в этом году дебютирует в элитном дивизионе благодаря победе в Высшей лиге сезона 2025/26.

Одним из главных изменений стало возвращение классического разъездного формата регулярного чемпионата. Команды проведут три круга, а это означает больше матчей на домашних площадках.

"Обновленный формат Суперлиги GGBET возвращает больше матчей на домашние площадки. А это означает – больше взаимодействия с фанатами и больше возможностей для развития баскетбольного сообщества. Мы рады продолжать сотрудничество с Федерацией баскетбола Украины и делать украинский баскетбол еще сильнее и заметнее", – отмечает CEO GGBET Сергей Мищенко.

GGBET выступает титульным спонсором Чемпионата Украины по баскетболу Суперлига GGBET, а также титульным спонсором мужской и женской национальных сборных Украины по баскетболу.

РЕКЛАМА

Изменения произошли также в правилах проведения плей-офф. Четвертьфинальные серии будут проходить до двух побед, а полуфиналы, финал и серия за третье место – до трех побед.

"Такие изменения добавят сериям еще больше интриги, ведь командам придется пройти более длинный путь к чемпионскому титулу. Мы ожидаем конкурентный и насыщенный сезон и очень рады, что Суперлига продолжает развиваться и объединять клубы из разных регионов Украины", – отмечает генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский.

Главные истории дня

Первые матчи сезона пройдут в Ривне и Луцке: ровенчане примут БК "Харьковские Соколы", а луцкая команда встретится с БК "Киев-Баскет".

Всего в течение игрового уикенда будет сыграно 9 матчей в пяти городах Украины.

Реклама.

21+.

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

РЕКЛАМА