Новый участник и изменения в правилах: стартует новый сезон Суперлиги GGBET
1 октября начинается новый сезон мужского Чемпионата Украины по баскетболу Суперлига GGBET. В этом году турнир возвращается к полноценному классическому формату, а состав участников пополнился новой командой.
В чемпионате представлены 10 участников: действующий чемпион "Днепр", "Киев-Баскет", "Харьковские Соколы", "Черкасmrb Мавпы", "Ривне", "Прикарпатье-Говерла", "Нико-Баскет", "Запорожье", "Хмельницкий" и "Волынь". БК "Хмельницкий" в этом году дебютирует в элитном дивизионе благодаря победе в Высшей лиге сезона 2025/26.
Одним из главных изменений стало возвращение классического разъездного формата регулярного чемпионата. Команды проведут три круга, а это означает больше матчей на домашних площадках.
"Обновленный формат Суперлиги GGBET возвращает больше матчей на домашние площадки. А это означает – больше взаимодействия с фанатами и больше возможностей для развития баскетбольного сообщества. Мы рады продолжать сотрудничество с Федерацией баскетбола Украины и делать украинский баскетбол еще сильнее и заметнее", – отмечает CEO GGBET Сергей Мищенко.
GGBET выступает титульным спонсором Чемпионата Украины по баскетболу Суперлига GGBET, а также титульным спонсором мужской и женской национальных сборных Украины по баскетболу.
Изменения произошли также в правилах проведения плей-офф. Четвертьфинальные серии будут проходить до двух побед, а полуфиналы, финал и серия за третье место – до трех побед.
"Такие изменения добавят сериям еще больше интриги, ведь командам придется пройти более длинный путь к чемпионскому титулу. Мы ожидаем конкурентный и насыщенный сезон и очень рады, что Суперлига продолжает развиваться и объединять клубы из разных регионов Украины", – отмечает генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский.
Первые матчи сезона пройдут в Ривне и Луцке: ровенчане примут БК "Харьковские Соколы", а луцкая команда встретится с БК "Киев-Баскет".
Всего в течение игрового уикенда будет сыграно 9 матчей в пяти городах Украины.
Реклама.
21+.
ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!