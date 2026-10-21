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Новый главный тренер для "Динамо": назван "единственный нормальный вариант"

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Новый главный тренер для "Динамо": назван "единственный нормальный вариант"
Артем Кравец высказался на тему кадровых перестановок в столичном клубе

Бывший нападающий сборной Украины Артем Кравец считает, что киевское "Динамо" должен возглавить Сергей Кравченко – бывший украинский футболист, который сейчас входит в тренерский штаб житомирского "Полесья", где работает ассистентом Руслана Ротаня. По мнению Артема, 43-летний уроженец Донецка способен улучшить результаты столичного клуба, если руководство предоставит ему необходимые условия для работы и не будет вмешиваться в тренировочный процесс.

Кравец признался, что не видит перспектив у нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Кендзьорика, однако окончательные выводы предложил сделать позднее.

Новый главный тренер для ''Динамо'': назван ''единственный нормальный вариант''

Сергей Кравченко. Источник: ФК Полесье

Почему Кравец выступил за кандидатуру Кравченко

По словам бывшего форварда, он хорошо знаком с Сергеем Кравченко и знает его подход к работе. Кравец уверен, что специалист способен предложить команде новые идеи и приложить максимум усилий для улучшения ее результатов.

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В качестве примера он привел "Полесье", отметив вклад Кравченко в работу тренерского штаба Руслана Ротаня. При этом экс-нападающий подчеркнул, что возможное назначение должно сопровождаться поддержкой со стороны руководства.

"Если будет поддержка, если ему дадут нормально работать и, самое главное, не будут мешать, я думаю, что он может поднять "Динамо". Хотя бы на второе место", – заявил Кравец у себя на Youtube-канале.

Артем также выразил надежду, что руководство киевского клуба рассмотрит кандидатуру Кравченко и создаст ему условия для работы. Сам Кравец пообещал поддерживать специалиста в случае его назначения.

Кравец раскритиковал ситуацию с выбором тренера

Отдельно бывший футболист высказался о положении "Динамо" на тренерском рынке. По его мнению, клуб столкнулся с серьезной проблемой, поскольку даже специалисты среднего уровня могут не захотеть принимать команду в ее нынешнем состоянии.

Кравец допустил, что потенциальный наставник может опасаться за свою репутацию из-за отсутствия перспектив для улучшения результатов. Он также отметил, что приглашение бывших представителей клуба само по себе не гарантирует успеха.

В качестве примера Кравец упомянул работу Александра Хацкевича и Максима Шацких, с которыми ему довелось пересекаться. По оценке экс-форварда, возвращение еще одного человека, связанного с "Динамо", не решит существующих проблем.

"Для меня это единственный нормальный вариант, при всем уважении к Шацких и остальным", – подчеркнул Кравец, говоря о возможном назначении Сергея Кравченко.

Новый главный тренер для ''Динамо'': назван ''единственный нормальный вариант''

Артем Кравец. Источник: Кадр из видео

Как сообщал OBOZ.UA, после поражения "Динамо" от "Полесья" со счетом 1:3 в матче чемпионата Украины, руководство столичной команды отправило в отставку главного тренера Игоря Костюка. Исполняющим обязанности наставника назначен польский специалист Мацей Кендзьорек. 

Накануне также появилась информация, что Олег Гусев и Сергей Федоров могут вернуться к работе в тренерской системе киевского "Динамо" после перестановок в клубе.

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