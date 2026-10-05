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"Новую любовницу Путина" отказались включать в мировой рейтинг фигурного катания

Александр Чеканов
Александр Чеканов
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Камила Валиева
Камила Валиева была дисквалифицирована за допинг

Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал новый мировой рейтинг лучших представительниц фигурного катания перед стартом нового сезона. В список вошла 381 спортсменка, но в нем не оказалось россиянки Камилы Валиевой, которую сначала допустили, а потом отстранили от соревнований.

Об этом говорится на официальном сайте ISU. Первое место с активом 4248 очков занимает действующая олимпийская чемпионка Алиса Лю из США. На второй позиции с отставанием в 84 пункта расположилась японка Монэ Тиба. Топ-3 замыкает еще одна американка Амбер Гленн, которая набрала 3671 очков.

''Новую любовницу Путина'' отказались включать в мировой рейтинг фигурного катания

Камила Валиева на ОИ-2022.

В список вошли пять украинок: София Римшина (166-я позиция), Елизавета Бабенко (170), Таисия Спесивцева (225), Анастасия Гожва (277) и Кристина Галярета (359).

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Лучшей среди фигуристок из страны-агрессорки, которые в рейтинге значатся как "нейтральные атлеты", стала Аделия Петросян, которая идет 53-й.

''Новую любовницу Путина'' отказались включать в мировой рейтинг фигурного катания

Аделия Петросян. Источник: Instagram Петросян

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

Сама Валиева впервые прокомментировала санкции. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

''Новую любовницу Путина'' отказались включать в мировой рейтинг фигурного катания

Путин и Валиева. Источник: Кадр трансляции

''Новую любовницу Путина'' отказались включать в мировой рейтинг фигурного катания

Валиева перед выходом на лед. Источник: Кадр из трансляции

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно, что Валиева пока не оспаривала лишение "нейтрального статуса".

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