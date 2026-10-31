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Норвегию шокировали решением заменить ее Россией на чемпионате мира по хоккею U20

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Норвегию шокировали решением заменить ее Россией на чемпионате мира по хоккею U20
Турнир стартует который стартует в Канаде в конце 2026 года

Возвращение российских хоккеистов на международные турниры может лишить сборную Норвегии места на молодежном чемпионате мира. Норвежская команда завоевала путевку в элитный дивизион по итогам прошлого сезона, однако теперь ее участие в соревнованиях оказалось под вопросом.

В пятницу, 30 октября, Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским хоккеистам вновь выступать в турнирах Международной федерации хоккея (IIHF). Постановление вступило в силу немедленно, поэтому сборная России сможет принять участие в молодежном чемпионате мира, который стартует в Канаде в конце 2026 года.

Норвегию шокировали решением заменить ее Россией на чемпионате мира по хоккею U20

Сборная Норвегии по хоккею. Источник: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

При этом возвращение россиян может изменить состав участников турнира. Норвегия стала последней сборной, которая получила путевку в элитный дивизион после победы в группе А первого дивизиона молодежного чемпионата мира в прошлом году. Теперь именно ее место может достаться российской команде.

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В Норвежской хоккейной ассоциации недовольны ситуацией. Спортивный директор организации Петтер Сальстен заявил, что решение CAS стало неожиданным и вызвало серьезные проблемы для подготовки сборной.

"Мы уже завершили все приготовления. Потратили много ресурсов, времени, сил и денег, чтобы отправиться туда. А теперь вместо Эдмонтона мы можем оказаться в Будапеште. Это звучит не очень хорошо", – приводит слова Сальстена шведское издание Expressen.

Норвегию шокировали решением заменить ее Россией на чемпионате мира по хоккею U20

Петтер Сальстен. Источник: Fredrik Varfjell / TT NYHETSBYRÅN

Функционер отметил, что у норвежской стороны есть опасения как по поводу самого допуска России, так и из-за организационных последствий возможного изменения состава участников.

"Есть опасения прежде всего на уровне ценностей. Мы можем оказаться в ситуации, когда России снова разрешат участвовать. Но есть и практическая сторона вопроса. Это создаст огромные логистические проблемы на всех уровнях. Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность", – заявил Сальстен.

Он также выразил недовольство тем, что решение приняли всего за два месяца до начала соревнований. По словам представителя федерации, командам необходимо заранее знать, за какие места они борются и сколько сборных получат повышение или понижение в классе.

"Ты должен знать, за что играешь, когда выходишь на турнир. В системе должна быть справедливость. Все необходимо сообщать заранее, чтобы было понятно, сколько команд поднимаются или опускаются в дивизионе. Нельзя сначала праздновать победу и радоваться результату, а через четыре месяца узнать, что тебя исключили", – отметил Сальстен.

Норвегию шокировали решением заменить ее Россией на чемпионате мира по хоккею U20

Молодежная сборная России по хоккею. Источник: ANDY DEVLIN / BILDBYRÅN

Теперь Норвежская хоккейная ассоциация ожидает официального решения от IIHF. Молодежный чемпионат мира должен начаться 26 декабря в канадском Эдмонтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IHF) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который обязал организацию допустить сборные России к своим турнирам.

Решение CAS касается сезона 2026/2027 и чемпионат мира по хоккею среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях, включая первенство в элитном дивизионе, на котором впервые за 20 сыграет украинская сборная.

Норвегию шокировали решением заменить ее Россией на чемпионате мира по хоккею U20

Хоккеисты юниорской сборной Украины по хоккею. Источник: ФХУ

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