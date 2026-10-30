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Германия устроила бунт против России из-за ЧМ по хоккею. Страна примет первенство-2027

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
267
Германия устроила бунт против России из-за ЧМ по хоккею. Страна примет первенство-2027
Германия выступила против допуска России на ЧМ

Руководство Немецкого хоккейного союза (DEB) выступило категорически против допуска России к международным соревнованиям после соответствующего решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). В организации отметили, что возвращение агрессоров в турниры создает много проблемы и влечет последствия.

Об этом говорится в заявлении официального сайта DEB. В союзе напомнили, что именно Германия будет хозяйкой чемпионата мира-2027, а поэтому приезд российских хоккеистов абсолютно нежелательный на фоне того, как РФ продолжает свою преступную войну против Украины.

Германия устроила бунт против России из-за ЧМ по хоккею. Страна примет первенство-2027

Хоккеисты сборной Германии. Источник: IIHF

Германия устроила бунт против России из-за ЧМ по хоккею. Страна примет первенство-2027

Сборная РФ во время матча. Источник: "Матч ТВ"

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"Мы выступаем против возвращения российских сборных на международные хоккейные турниры. Данное решение коренным образом меняет ситуацию в преддверии чемпионата мира по хоккею 2027 года, который пройдет в Германии. Допуск России к участию повлечет за собой серьезные последствия – в сфере безопасности, а также в политическом и экономическом плане для нас как принимающей стороны. В настоящее время мы анализируем решение суда и в ближайшее время сообщим о дальнейших шагах", – подчеркнули в DEB.

Ранее в Федерации хоккея Финляндии заявили о бойкоте ЧМ-2027 в случае, если Международная федерация IIHF решит исполнить решение CAS.

Германия устроила бунт против России из-за ЧМ по хоккею. Страна примет первенство-2027

Финны празднуют победу на ЧМ-2026. Источник: IIHF

Германия устроила бунт против России из-за ЧМ по хоккею. Страна примет первенство-2027

Хоккеисты сборной Украины празднуют гол. Источник: ФХУ

Отметим, что решение суда касается сезона 2026/2027 и чемпионат мира по хоккею среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях, включая первенство в элитном дивизионе, на котором впервые за 20 сыграет украинская сборная.

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