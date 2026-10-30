Германия устроила бунт против России из-за ЧМ по хоккею. Страна примет первенство-2027

Руководство Немецкого хоккейного союза (DEB) выступило категорически против допуска России к международным соревнованиям после соответствующего решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). В организации отметили, что возвращение агрессоров в турниры создает много проблемы и влечет последствия.

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Об этом говорится в заявлении официального сайта DEB. В союзе напомнили, что именно Германия будет хозяйкой чемпионата мира-2027, а поэтому приезд российских хоккеистов абсолютно нежелательный на фоне того, как РФ продолжает свою преступную войну против Украины.

"Мы выступаем против возвращения российских сборных на международные хоккейные турниры. Данное решение коренным образом меняет ситуацию в преддверии чемпионата мира по хоккею 2027 года, который пройдет в Германии. Допуск России к участию повлечет за собой серьезные последствия – в сфере безопасности, а также в политическом и экономическом плане для нас как принимающей стороны. В настоящее время мы анализируем решение суда и в ближайшее время сообщим о дальнейших шагах", – подчеркнули в DEB.

Ранее в Федерации хоккея Финляндии заявили о бойкоте ЧМ-2027 в случае, если Международная федерация IIHF решит исполнить решение CAS.

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Отметим, что решение суда касается сезона 2026/2027 и чемпионат мира по хоккею среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях, включая первенство в элитном дивизионе, на котором впервые за 20 сыграет украинская сборная.

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