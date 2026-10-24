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"Никогда такого не видел". Уникальный случай в Лиге Европы собрал миллионы просмотров. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
168
"Никогда такого не видел". Уникальный случай в Лиге Европы собрал миллионы просмотров. Видео
Поединок состоялся в Англии, на стадионе "Виталити Стэдиум"

В матче Лиги Европы между "Миланом" и английским "Борнмутом" (3:0) французский голкипер Майк Меньян получил прямую красную карточку во время подачи углового После просмотра видеоповтора арбитр удалил вратаря и назначил пенальти в ворота итальянского клуба.

Инцидент произошел на 27-й минуте встречи на стадионе "Виталити Стэдиум" в Англии. Во время потасовки перед розыгрышем углового Меньян ударил рукой по лицу полузащитника "Борнмута" Тайлера Адамса.

Главный судья обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR), после чего показал французу прямую красную карточку. Кроме того, в ворота "Милана" назначили одиннадцатиметровый удар, который реализовал Маркус Тавернье.

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''Никогда такого не видел''. Уникальный случай в Лиге Европы собрал миллионы просмотров. Видео

Маньян был удален

К этому моменту итальянская команда уже уступала в счете после гола Джастина Клюйверта. Удаление основного вратаря и назначенный пенальти дополнительно осложнили положение "Милана" в матче.

''Никогда такого не видел''. Уникальный случай в Лиге Европы собрал миллионы просмотров. Видео

Майк Меньян получил прямую красную карточку

Видео эпизода завирусилось в соцсетях, собрав несколько миллионов просмотров по всему миру. Болельщики удивились тому, что вратаря удалили во время эпизода с угловым ударом.

"Я никогда не видел, чтобы вратарь получал красную карточку при защите углового", – написал один из пользователей в социальной сети X.

''Никогда такого не видел''. Уникальный случай в Лиге Европы собрал миллионы просмотров. Видео

Видео собрало миллионы просмотров

''Никогда такого не видел''. Уникальный случай в Лиге Европы собрал миллионы просмотров. Видео

Видео завирусилось в соцсетях

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