20 ноября в СК ГУНП в Хмельницком в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET "Нико-Баскет-ЦОП" победил БК "Хмельницкий" – 81:79. Победный бросок в проходе выполнил Джамир Симпсон.

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Гости лучше начали и выиграли первую четверть 26:21, однако во второй николаевцы набрали лишь 14 очков, и хозяева перехватили инициативу – 20:14 и 41:40 к большому перерыву.

Третью четверть "Хмельницкий" также выиграл, 23:21, выйдя вперед на три очка. В заключительной десятиминутке преимущество переходило от команды к команде, а развязка наступила в последней атаке: Джамир Симпсон прошел под кольцо и принес гостям преимущество в два очка – 81:79.

Разницу определяла линия штрафных: "Нико-Баскет" пробил 36 раз и реализовал 27, тогда как хозяева подходили к ней лишь 19 раз и забили десять. Гости также набрали 19 очков второго шанса против семи и 24 очка в быстрых отрывах против 18.

Скамейка запасных николаевцев добавила 31 очко против 14 – 27 из них на счету Кристофера Мартина, который реализовал 7 из 13 бросков с игры и 13 из 17 штрафных.

"Хмельницкий" выиграл подборы – 51 против 46 – и сделал 19 передач против шести. Закари Лавдей оформил дабл-дабл с 19 очками и 13 подборами при 8/11 с игры, 24 очка набрал Лукман Ланди, еще 12 добавил Родион Кузьмин со скамейки. В составе гостей десять подборов собрал Ярослав Карпюк.

"Хмельницкий" – "Нико-Баскет-ЦОП" – 79:81 (21:26, 20:14, 23:21, 15:20)