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"Никто из нас не будет": действующие чемпионы мира отказались играть с россиянами

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,7 т.
"Никто из нас не будет": действующие чемпионы мира отказались играть с россиянами
Финляндия не хочет играть с РФ

Сборная Финляндия по хоккею заняла резкую позицию в отношении возможного возвращения россиян на международные соревнования. Действующие чемпионы мира не намерены принимать участия в таких турнирах и проводить матчи с представителями РФ, пока эта страна продолжает преступную войну против Украины.

Об этом говорится на официальном сайте Финской ассоциации хоккея. Президент организации Хейкки Хиетанен подчеркнул, что его организация, а также представители других стран уже озвучили свою позицию руководство Международной федерации хоккея (IIHF) на фоне решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который постановил немедленно допустить агрессоров в турниры.

''Никто из нас не будет'': действующие чемпионы мира отказались играть с россиянами

Хейкки Хиетанен. Источник: MTV Uutiset

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''Никто из нас не будет'': действующие чемпионы мира отказались играть с россиянами

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

"В настоящее время мы объединяем как можно больше стран в единый фронт, чтобы заявить IIHF, что никто из нас не будет играть с Россией в сложившихся обстоятельствах. Наша позиция заключается в том, что мы не будем играть против России до тех пор, пока продолжается агрессивная война против Украины. Разумеется, я четко обозначил позицию Финляндии по этому вопросу, и мы продолжим работу в данном направлении", – сказал Хиетанен.

До этого Германия, которая примет ЧМ-2027, устроила бунт против россиян после решения CAS. А в самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

''Никто из нас не будет'': действующие чемпионы мира отказались играть с россиянами

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

''Никто из нас не будет'': действующие чемпионы мира отказались играть с россиянами

Финны празднуют победу на ЧМ-2026. Источник: IIHF

Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.

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