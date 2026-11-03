''Никто из нас не будет'': действующие чемпионы мира отказались играть с россиянами

Сборная Финляндия по хоккею заняла резкую позицию в отношении возможного возвращения россиян на международные соревнования. Действующие чемпионы мира не намерены принимать участия в таких турнирах и проводить матчи с представителями РФ, пока эта страна продолжает преступную войну против Украины.

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Об этом говорится на официальном сайте Финской ассоциации хоккея. Президент организации Хейкки Хиетанен подчеркнул, что его организация, а также представители других стран уже озвучили свою позицию руководство Международной федерации хоккея (IIHF) на фоне решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который постановил немедленно допустить агрессоров в турниры.

"В настоящее время мы объединяем как можно больше стран в единый фронт, чтобы заявить IIHF, что никто из нас не будет играть с Россией в сложившихся обстоятельствах. Наша позиция заключается в том, что мы не будем играть против России до тех пор, пока продолжается агрессивная война против Украины. Разумеется, я четко обозначил позицию Финляндии по этому вопросу, и мы продолжим работу в данном направлении", – сказал Хиетанен.

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До этого Германия, которая примет ЧМ-2027, устроила бунт против россиян после решения CAS. А в самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

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Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.