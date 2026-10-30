''Никто не обязан'': Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России

Федерация хоккея Финляндии (ФХФ) выразила решительный протест в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) вернуть Россию в международные соревнования. Представители Суоми отметили, что на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины не может идти речи о допуске агрессоров к турнирам.

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Об этом говорится на официальном сайте ФХФ. Президент организации Хейкки Хиетанен подчеркнул, что теперь все зависит от Международной федерации хоккея (IIHF), однако никто не сможет заставить играть с российскими командами представителей других стран.

"Это решение совершенно непонятно. Хоккейная ассоциация решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. На наш взгляд, в нынешних обстоятельствах нет никаких оснований для участия России или Беларуси в международных хоккейных мероприятиях. Никто из игроков или официальных лиц не обязан принимать участие в соревнованиях, в которых участвуют Россия или Беларусь. Мы понимаем и поддерживаем тех, кто не желает участвовать в подобных турнирах", – отметил Хиетанен.

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Отметим, что решение CAS касается сезона 2026/2027 и чемпионат мира по хоккею среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях, включая первенство в элитном дивизионе, на котором впервые за 20 сыграет украинская сборная. Добавим, что Финляндия является действующим победителем ЧМ.

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