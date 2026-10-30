''Никто не обязан'': Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояБудет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответБудет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответКак сохранить силу после 50 лет: эксперты рекомендуют одно простое упражнениеКак сохранить силу после 50 лет: эксперты рекомендуют одно простое упражнениеРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз по банкам и обменникамСамая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовствеСамая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовствеРоссия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозитРоссия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозитОсенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходовОсенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходовЮжный мост в КиевеВ Киеве начали строить дополнительные переправы через Днепр: когда заработают первыеВ рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. ФотоВ рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Никто не обязан": Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,3 т.
"Никто не обязан": Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России
Финляндия не хочет играть с РФ

Федерация хоккея Финляндии (ФХФ) выразила решительный протест в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) вернуть Россию в международные соревнования. Представители Суоми отметили, что на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины не может идти речи о допуске агрессоров к турнирам.

Об этом говорится на официальном сайте ФХФ. Президент организации Хейкки Хиетанен подчеркнул, что теперь все зависит от Международной федерации хоккея (IIHF), однако никто не сможет заставить играть с российскими командами представителей других стран.

''Никто не обязан'': Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России

Сборная Финляндии по хоккею. Источник: IIHF

''Никто не обязан'': Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России

Хоккеисты сборной России

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
1,9 т.
"Как можно меня ненавидеть?" Костюк рассказала, что ей пришлось пережить после матча с Соболенко
1,9 т.
"Как можно меня ненавидеть?" Костюк рассказала, что ей пришлось пережить после матча с Соболенко
Александр ЧекановАлександр Чеканов
720
IIHF обязали вернуть Россию на ЧМ по хоккею, где сыграет Украина. Федерация заявила протест
720
IIHF обязали вернуть Россию на ЧМ по хоккею, где сыграет Украина. Федерация заявила протест
Александр ЧекановАлександр Чеканов
309
Германия устроила бунт против России из-за ЧМ по хоккею. Страна примет первенство-2027
309
Германия устроила бунт против России из-за ЧМ по хоккею. Страна примет первенство-2027

"Это решение совершенно непонятно. Хоккейная ассоциация решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. На наш взгляд, в нынешних обстоятельствах нет никаких оснований для участия России или Беларуси в международных хоккейных мероприятиях. Никто из игроков или официальных лиц не обязан принимать участие в соревнованиях, в которых участвуют Россия или Беларусь. Мы понимаем и поддерживаем тех, кто не желает участвовать в подобных турнирах", – отметил Хиетанен.

''Никто не обязан'': Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России

Хейкки Хиетанен. Источник: MTV Uutiset

''Никто не обязан'': Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России

Финны празднуют победу на ЧМ-2026. Источник: IIHF

Отметим, что решение CAS касается сезона 2026/2027 и чемпионат мира по хоккею среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях, включая первенство в элитном дивизионе, на котором впервые за 20 сыграет украинская сборная. Добавим, что Финляндия является действующим победителем ЧМ.

Похожие темы
ХоккейЧемпионат мира по хоккеюсборная России по хоккею
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!