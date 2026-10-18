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Нидерланды поглумились над тренером сборной России по гимнастике, приехавшим на ЧМ. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
icon 492
Нидерланды поглумились над тренером сборной России по гимнастике, приехавшим на ЧМ. Видео
Специалист выложил у себя в соцсетях ролик с возмущениями

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Иван Гапоненко обнаружил постельных клопов в гостиничном номере в Роттердаме, где проходит чемпионат мира. После жалобы сотрудники отеля переселили его в другую комнату, а вещи отправили на обработку.

О случившемся Гапоненко рассказал в социальных сетях, опубликовав видео с насекомыми и следами крови на постели.

По словам тренера, после длительного перелета он лег спать пораньше, но всю ночь не мог нормально отдохнуть, поскольку думал, что его кусают комары.

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Утром, собираясь на пробежку с журналистом Дмитрием Заниным, Гапоненко обнаружил кровь на кровати и понял, что причиной укусов стали клопы. Он поднял матрас и увидел большое количество насекомых.

"Я сразу понял, что это клопы. Начал их давить и понял, что все они с моей кровью", – рассказал тренер в интервью "Матч ТВ".

Нидерланды поглумились над тренером сборной России по гимнастике, приехавшим на ЧМ. Видео

Иван Гапоненко. Источник: instagram.com/i.v.a.n._23.11/

После обнаружения насекомых Гапоненко сообщил о проблеме руководителю российских сборных команд. Затем они вместе обратились на ресепшен гостиницы. Сотрудники поднялись в номер и увидели скопление клопов под матрасом.

По словам тренера, представители отеля предположили, что он мог привезти насекомых из Москвы, где перед вылетом спал в аэропорту в капсуле. Сам Гапоненко усомнился в этой версии, указав на огромное количество клопов в номере.

"Можно привезти одного-двух, но там их просто миллион!" – заявил он.

Нидерланды поглумились над тренером сборной России по гимнастике, приехавшим на ЧМ. Видео

Иван Гапоненко. Источник: instagram.com/i.v.a.n._23.11/

Сначала на ресепшене сообщили, что свободных комнат нет. Позже тренеру все же предоставили другой номер, а его вещи забрали для обработки паром и химчистки. При этом сотрудники попросили Гапоненко не публиковать информацию о произошедшем.

Тренер также отметил, что к нему не пришли менеджер или директор гостиницы, а официальных извинений он не получил. По его словам, общаться пришлось исключительно с сотрудниками стойки регистрации.

После инцидента российские гимнасты начали проверять свои комнаты и кровати. Гапоненко отдельно поинтересовался условиями проживания спортсменок и сообщил, что у них проблем не обнаружили.

Проблемы российской сборной на чемпионате мира

Инцидент в гостинице стал одним из нескольких осложнений, с которыми российская команда столкнулась перед чемпионатом мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, проходящим с 17 по 25 октября.

Нидерланды поглумились над тренером сборной России по гимнастике, приехавшим на ЧМ. Видео

Мундиаль пройдет с 17 по 25 октября 2026 года

До начала соревнований власти Нидерландов отказали в визах трем ведущим гимнасткам сборной России. Среди спортсменок, не получивших разрешения на въезд, оказались олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

Нидерланды поглумились над тренером сборной России по гимнастике, приехавшим на ЧМ. Видео

Власти Нидерландов отказали в визах трем ведущим гимнасткам сборной России

В итоге на турнир смогли отправиться гимнастки Ануфриева и Осокина, а также гимнасты Маринов и Якубов. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) заявила, что визовые вопросы находятся в компетенции властей Нидерландов.

Международный олимпийский комитет сообщил, что спортсменки, не получившие визы, смогут бороться за олимпийские лицензии на других международных соревнованиях.

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Спортивная гимнастикаНидерландыРоттердам
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