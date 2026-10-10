Нидерланды не пустили сборную России на чемпионат мира по спортивной гимнастике

Российская сборная по спортивной гимнастике может не попасть на чемпионат мира в Роттердаме, несмотря на прохождение отбора и включение атлетов в официальные заявки международной федерации. За несколько дней до начала соревнований команда не получила визы, а сроки оформления документов по состоянию на 9 октября оставались неизвестными.

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Чемпионат мира пройдет в Нидерландах с 17 по 25 октября 2026 года. На турнире распределят первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе: их получат три сильнейшие мужские и три сильнейшие женские сборные. Отсутствие виз ставит под угрозу участие российской команды в одном из ключевых турниров олимпийского отбора.

Российские спортсмены передали документы в визовый центр с 30 сентября по 5 октября, после получения приглашений. Однако к 9 октября вопрос с разрешениями на въезд так и не был решен. Вылет делегации запланирован на ночь с 11 на 12 октября, поэтому дальнейшее ожидание виз может сорвать подготовку команды непосредственно в Роттердаме.

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Расписание соревнований предусматривает начало официальных тренировок 13 октября. Уже на следующий день мужчины должны опробовать соревновательный помост. Если российские гимнасты не прибудут вовремя, они рискуют пропустить предусмотренный программой подготовительный этап.

Федерация гимнастики России сообщила о ситуации Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Сейчас российская сторона пытается урегулировать вопрос при участии МИД РФ и президента международной федерации Моринари Ватанабе.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2026 года Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение снять все ограничения с российских и белорусских атлетов, сославшись на принцип равного отношения к участникам независимо от их национальности, а также на фундаментальные ценности спорта. Организация заявила о необходимости обеспечить спортсменам полноценное представительство на соревнованиях.