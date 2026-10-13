Нидерланды не пустили самую титулованную гимнастку России на чемпионат мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова не сможет выступить на чемпионате мира в Нидерландах после отказа в выдаче шенгенской визы. Вместе с олимпийской чемпионкой въездные документы не получили Виктория Листунова и Анна Калмыкова, сообщила 13 октября Федерация гимнастики России.

Видео дня

Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября 2026 года. На турнире разыграют первые олимпийские лицензии на Игры 2028 года, поэтому отсутствие трех представительниц российской сборной может повлиять на ее возможности в борьбе за путевки.

В документах, полученных спортсменками, указана причина отказа: "Одно или несколько государств-членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой для своих международных отношений". Таким образом, решение объяснили соображениями международных отношений, не уточнив в приведенной формулировке, какие именно страны выступили против выдачи виз.

Мельникова также оказалась в центре внимания из-за своей политической деятельности в России. По информации 24 Канала, гимнастка участвовала в праймериз партии "Единая Россия" и снималась в политизированной рекламе. Эти обстоятельства ставят под сомнение восприятие ее статуса нейтральной спортсменки европейской стороной.

РЕКЛАМА

Сама гимнастка резко отреагировала на произошедшее. Она назвала отношение к спортсменкам "нелюдским" и заявила о "банальной несправедливости в спорте". По словам Мельниковой, длительное ожидание решения без ответа деморализовало команду, и теперь у нее самой пропало желание ехать на соревнования.

В комментарии "Спорт-Экспресс" спортсменка также попросила журналистов не беспокоить ее звонками, отметив, что не хочет подробно обсуждать эту ситуацию.

Главные истории дня

Мельникова считается самой титулованной действующей российской гимнасткой. На ее счету четыре олимпийские медали, включая одну золотую, а также 11 наград чемпионатов мира, три из которых высшей пробы.

В истории российской спортивной гимнастики после 1991 года по количеству титулов ее опережают завершившие карьеру Светлана Хоркина и Алия Мустафина. Обе завоевали по семь олимпийских медалей, в том числе по две золотые. На чемпионатах мира Хоркина выиграла 20 наград, девять из них золотые, а Мустафина получила 12 медалей, включая три золотые.