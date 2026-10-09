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"Нечего терять": в России досталось "новой любовнице Путина" за трусость из-за отстранения от фигурного катания

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Нечего терять": в России досталось "новой любовнице Путина" за трусость из-за отстранения от фигурного катания
Васильев раскритиковал Валиеву

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал фигуристку Камилу Валиеву после того, как та не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на лишение "нейтрального статуса". Бывший биатлонист выразил уверенность в том, что атлетка, которая отбыла дисквалификацию за допинг, должна была идти до конца.

Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина при этом выразил нелепые надежды на то. что Валиева на самом деле ведет кулуарные переговоры с Международным союзом конькобежцев (ISU) о своем допуске к турнирам.

''Нечего терять'': в России досталось ''новой любовнице Путина'' за трусость из-за отстранения от фигурного катания

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

"Если это не какие-то закулисные переговоры, которые сейчас идут между сторонами, то Камиле Валиевой абсолютно точно надо было идти до конца. Ведь ей все равно уже нечего терять, поэтому надо идти в суды, в том числе и в гражданские. И требовать от международной организации серьезной денежной компенсации. Другое дело, что, вполне возможно, за кулисами ведутся какие-то переговоры, и стороны договариваются об определенных моментах", – сказал Васильев.

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Дмитрий Васильев.

Дмитрий Васильев. Источник: biathlonspb.ru

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

Сама Валиева впервые прокомментировала санкции. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

''Нечего терять'': в России досталось ''новой любовнице Путина'' за трусость из-за отстранения от фигурного катания

Путин и Валиева. Источник: Кадр трансляции

''Нечего терять'': в России досталось ''новой любовнице Путина'' за трусость из-за отстранения от фигурного катания

Валиева на ОИ-2022

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.

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